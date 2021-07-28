В России предложили ввести отдельные вагоны в транспорте для женщин

"Женские" вагоны в метро, трамваях и других видах общественного транспорта предложил ввести первый заместитель председателя общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Письмо с соответствующей инициативой он направил на имя министра транспорта России Виталия Савельева (есть в распоряжении "РГ").

В своем письме Петров указал, что женщины часто жалуются на неподобающее поведение мужчин в общественном транспорте, и эта проблема не только общероссийская, такое происходит во многих странах мира.

В ряде государств пошли на создание специальных вагонов для женщин. Петров предлагает пойти по этому же пути.

Инициатива общественника вызвала неоднозначную реакцию. Так, зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова назвала идею Петрова не самой своевременной и полезной, сообщает РИА Новости. Рукавишникова отметила, что если следовать этой логике, то список "женских" пространств может быть расширен до домов, кварталов или улиц.

Зампред комитета призвала обратить внимание на другие системные проблемы в общественном транспорте страны, на нехватку кондиционеров в салонах и общий износ подвижного состава.

Аналогичную позицию высказали пользовательницы соцсетей, которых Петров спросил о своей идее в Facebook. Дамы в своих комментариях подчеркивали, что они против отдельных вагонов и проблемы поведения в общественном транспорте отдельных пассажиров нужно решать другими способами. Ряд пользователей отметили, что в общественном транспорте пассажиры нередко ездят семьями - и что же, разделять их по половому признаку? К тому же, никто не отменял то обстоятельство, что общественный транспорт является популярным местом для знакомства.