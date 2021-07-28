Выставка "Энди Уорхол и русское искусство" вызвала резонанс в Петербурге

Огромное пустое пространство бывшего завода "Севкабель" стильно преображено. У подножия деревянной лестницы - несколько коробок Brillo, американской фирмы чистящих средств, которую Уорхол увековечил своими работами, как и суп Campbell. Красивые мальчики - девочки в футболках с уорхолловской Мэрилин Монро встречают вас, измеряют температуру и направляют на второй этаж, где и развернулась выставка "Энди Уорхол и русское искусство". Она открылась месяц назад, но вызывает все больший интерес, и времени посмотреть ее достаточно, аж до 19 сентября. В чем ее притягательность и чем Уорхол близок русской душе?

Уроженец американского Питтсбурга Андрей Вархола (так звучит его имя на словацком) был сыном иммигрантов, приехавших с территории нынешней Словакии. Да, Уорхол стал "самым американским художником", но он ощущал себя инаковым, был как бы человеком со стороны, всегда немножко чужеродным. Может, именно это и позволяло ему видеть действительность США - со всеми их символами от голливудских звезд до Coca-Cola - отстраненно, по-своему и очень выразительно.

Порой кажется, что Уорхол больше "свой" в Европе, где его понимают тоньше. Так, в знаменитом спектакле "Фабрика-2", поставленном великим польским режиссером Кристианом Люпой в 2008 году, Уорхол в окружении своих соратников по "Серебряной фабрике" возникал как глубокая, подлинно трагическая фигура, в чем-то инфернальная, со своими демонами.

На выставке темная сторона Уорхола не сказать что проступает, хотя наряду с целым залом, посвященным Мэрилин Монро, и портретами других звезд тут есть "макабр", работы, связанные со страшными аспектами жизни. Знаменитый уорхоловский "Электрический стул" - слегка огламуренное изображение этого средства казни, которое тоже стало символом Америки, или "Череп", или, например, портрет одного из самых разыскиваемых преступников. Лицо уголовника вполне модельное, этот парень при ином раскладе мог быть и киноактером. Красота привлекала Уорхола в сочетании с тлением или, по крайней мере, опасностью. Не случайно и его серия портретов Мэрилин Монро появилась только после ее таинственной, взбудоражившей всю Америку смерти. Показательна и серия "Вымирающие виды", здесь тоже представленная: Уорхол "портретировал" животных, находящихся на грани исчезновения.

Оформление экспозиции отсылает к "Серебряной фабрике" - организованной Уорхолом творческой коммуне. Над архитектурным решением выставки работала Юлия Наполова, автор дизайна выставки Сесила Битона, не так давно прошедшей в Эрмитаже.

Если оформление в Эрмитаже отличалось черно-белой изысканностью форм, выразительно дополненных стеклярусом, то в "Севкабеле" выстроен некий лабиринт, стены которого покрыты броским материалом, будь то розовый мех, серебряная фольга или черные пайетки, которые, переворачиваясь с движением пальцев, меняют цвет, и посетители с удовольствием "рисуют" на этой стене. Прекрасный дизайн усиливает воздействие выставки, для сравнения можно представить себе, как бы проиграли все эти экспонаты, окажись они в выставочном пространстве условного Строгановского дворца.

Если мы и оказываемся словно на "Серебряной фабрике", она воспринимается как мир стильный и причудливый, конечно, здесь не ощутить, что это была и территория провокации, изнуряющей ярмарки тщеславия, весьма жестоких психологических экспериментов. Демоны Уорхола в здешнем воздухе не витают, напротив, здесь розовые ангелочки - персонажи ранней графики художника, из его книги "В глубине моего сада". Котики, тоже книжные иллюстрации. Цветы. Кураторы избежали дразнящих, провоцирующих сторон Уорхола, обошли его эротическую тему, травестию, игры с гендером. За это отвечают русские художники, например, Владислав Мамышев-Монро, которого мы видим в образах Мэрилин Монро и Любови Орловой.

Фото: Пресс-служба фонда "Артсолус"

Русское искусство - дополнение принципиальное, его не было на двух уорхоловских выставках, которые когда-то проводились в Петербурге - Эрмитажем и Русским музеем. Правда, была еще самопальная выставка в 1996 году на Пушкинской, 10: Тимур Новиков приурочил ее к 10-летию получения подарков, которые Уорхол сделал ленинградским художникам, Новикову в том числе, после встречи с Джоанной Стингрей. Она познакомила американского мэтра с их работами, даже что-то подарила, и тот отправил в Ленинград подарки: подписанные изображения, банки Campbell и книги.

Но еще до этого Уорхол познакомился в Нью-Йорке с художниками из СССР Виталием Комаром и Александром Меламидом, которым продал свою душу за ноль долларов, вот такая арт-акция. Эти художники, кстати, и придумали понятие "соц-арт". Оно, с одной стороны, иронически играет с соцреализмом, а с другой - отсылает к поп-арту, королем которого и считается Уорхол.

В "Севкабеле" представлены как работы Комара и Меламида, Новикова и Мамышева-Монро, так и совсем свежие произведения, некоторые создавались даже специально к выставке. Выразительны фарфоровые головы античных божеств авторства Ольги Тобрелутс, любимой ученицы Новикова. Мифология - ключевая для Уорхола тема, но тут еще фокус в том, что выстроенные в ряд головы (которые экспонируются на выставках чаще всего по одной) Аполлона, Афродиты и Антиноя выглядят очень "поп-артовски". Олег Котельников, представивший серию рисунков с черепами, по стилю напоминает Жан-Мишеля Баския, которого Уорхол очень ценил. Не обошлось без автопортрета перформера Олега Кулика, делающего "искусство из самого себя". Эту выставку очень украсил бы другой Олег - Каравайчук (показали бы, допустим, видеозапись его музыкального перфоманса): его суховатое лицо, черные очки, чуть сдвинутый набок паричок перекликаются с Уорхолом не то слово.

Из того, что создано в наши дни, цепляет группа скульптурок "Курьеры" Нади Лихогруд - безликие человечки в яркой униформе и с огромными рюкзаками за спиной как жутковатое олицетворение нынешнего общества потребления. Уорхол любил Coca-Cola за ее демократичность, за то, что ее пил каждый американец от простого работяги до президента; в "Курьерах" всеобщая доступность такой услуги, как доставка еды на дом, доведена до пугающего обобщения. Маяна Насыбуллова дает новую жизнь растениям, которые оказались заброшенными, одно из них виднеется из керамического "пьедестала". Да, особый отклик вызвали произведения женщин, которых возможность высказаться через Уорхола привела не к играм с формой и не к эксплуатации его образов. Ясный человеческий посыл и эмпатия - вот что отличает обе работы, и думается, что Уорхолу они пришлись бы по душе. По его славянской душе.