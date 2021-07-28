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28.07.2021 10:51
Рубрика: Общество

Донские депутаты предложили ввести кешбэк для неработающих пенсионеров

Текст: Лариса Ионова
Российская газета - Неделя - Юг России № 169(8520)
На заседании Законодательного собрания Ростовской области 29 июля депутаты планируют составить обращение к заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко о компенсации расходов на путевки неработающим пенсионерам.

По мнению донских депутатов, возврат половины стоимости путевки даст возможность поправить здоровье в санаториях и пансионатах большему числу людей пожилого возраста, которые особенно нуждаются в этом.

Фото: iStock
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Как известно, действие программы субсидирования туристических поездок по России продлено до конца 2021 года. За первый год реализации программы в ней приняли участие более 300 тысяч человек, потративших на путевки или номера в отелях почти 6,5 миллиарда рублей.

По аналогии с программой компенсации стоимости детского отдыха донские депутаты предлагают повысить возврат денег для неработающих пенсионеров до 50 процентов размера стоимости туристического продукта.

Как рассказала инициатор проекта, председатель профильного комитета по туризму Екатерина Стенякина, несправедливо оказались забыты люди, отдавшие много лет работе на благо государства. Именно сейчас, когда они вышли на пенсию, когда у них появилось время, чтобы отдохнуть в санаториях или совершить путешествие, нужно помочь им материально. А заодно стимулировать дальнейшее развитие отечественного туризма.

Кстати, Ростовская область входит в числе пятнадцати регионов страны, участвующих в пилотном проекте студенческого туризма. Она принимает студентов - путешественников в новом кампусе Южного федерального университета. Дополнительный кешбэк для студентов и школьников, участников конкурса на платформе "Россия - страна возможностей", составляет 70 процентов.

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