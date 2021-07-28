В Крыму группа медработников подделывала сертификаты о вакцинации

Сотрудники МВД по Республике Крым разоблачили группу медработников, которые в течение двух месяцев изготавливали липовые сертификаты о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Вскрытые оперативниками эпизоды относятся к марту-апрелю 2021 года. По версии правоохранителей, должностные лица одного из медучреждений Крыма изготовили сертификаты о вакцинации пяти пациентам, которые на самом деле не делали прививки. Оперативники Управления экономической безопасности задокументировали факт преступной деятельности, связанной с подделкой сертификатов.

- Тем самым подозреваемые подвергли угрозе заражения сторонних лиц инфекционным заболеванием, - считают в МВД. - Отдел организации дознания МВД по Республике Крым возбудил уголовное дело.

Уголовный кодекс предусматривает наказание за такие деяния до двух лет лишения свободы с крупным штрафом.