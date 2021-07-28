Суд вынес приговор по делу о контрабанде оборудования для С-300

Граждане Армении и России, которые занимались контрабандой деталей к зенитно-ракетным системам С-300, получили длительные сроки за шпионаж и государственную измену, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Ростовский областной суд приговорил россиянина Дениса Лобова к 9 годам и 6 месяцам колонии и гражданина Армении Арарата Хачатряна к 10 годам и 5 месяцам лишения свободы. Они будут отбывать срок в колонии строгого режима.

Лобанов и Хачатрян собирали сведения о клистронах, входящих в состав ЗРС С-300, и передавали образцы на Украину.