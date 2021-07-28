В Краснодаре сотрудников спецроты ДПС заподозрили во взятках

В Краснодаре оперативники собственной безопасности ГУ МВД России по Краснодарскому краю задержали сотрудников спецроты ДПС, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации пресс-службы краевого ведомства, они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий и получении взятки.

Сейчас руководство Главка назначило проверку. Фигурантов отстранили от исполнения служебных обязанностей. При установлении вины они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, а руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Материалы направлены в СКР по Краснодарскому краю.