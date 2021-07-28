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28.07.2021 10:52
Рубрика: Общество

В Крыму начали изучать блоки здания под дворцом князей Феодоро

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Крымские археологи начали изучать ранневизантйиские конструкции здания, которые ранее обнаружили в Бахчисарайском районе на Мангуп-Кале под руинами дворца правителей княжества Феодоро. Об этом "РГ" сообщил руководитель Мангупской археологической экспедиции, декан Исторического факультета Таврической Академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.

Фото: Пресс-служба Фонда "Археология"
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Ученый рассказал, что при разборе каменных завалов на месте дворца исследователи обратили внимание на некоторые участки архитектурного ансамбля, сложенные из крупных блоков, что относятся к ранневизантийскому периоду. В связи с этим он допустил, что эти блоки могут быть в свою очередь руинами более древнего, чем дворец, здания.

- Можно предположить, что на этом месте ранее находилось здание, которое могло быть резиденцией византийской администрации этой местности, - отметил Герцен.

Он напомнил, что до образования княжества Феодоро в VI-VIII веках на его будущей территории располагалась страна Дори - область в округе Херсонеса (сейчас на его месте Севастополь). Как и немалая часть крымского побережья, она находилась под протекторатом Византийской империи. Дори населяли готы и аланы, принявшие христианство.

Ученый также рассказал, что в прошлом году участники Мангупской археологической экспедиции обнаружили оборонительную линию, где стена выложена из похожих крупных блоков, которые не были выложены первоначально. Находка стала сенсационной, поскольку исследователям пришлось пересмотреть устоявшийся взгляд, утвердившийся в работе предшественников.

- Там была намного более древняя стена VI века, - пояснил Герцен. - По нашим предположениям, в начале XVI века, когда город захватили турки, здесь прошла перестройка. Эту древнюю стену растащили и построили новую. До этого ученые были уверены, что оборонительную стену построили только в XVI веке.

Руководитель Мангупской археологической экспедиции подчеркнул, что историческая реконструкция поселения в будущем может привести к новым открытиям, которые среди прочего заставят пересмотреть некоторые даты.

Справка "РГ"

Мангуп-Кале - средневековый город-крепость в Бахчисарайском районе, столица княжества Феодоро (Готия), затем турецкая крепость. Княжество продолжало существовать еще 22 года после падения Византии. На гербах мангупских правителей были изображены двуглавые орлы, такие же позже появились на гербе России.

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