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28.07.2021 12:37
Рубрика: Происшествия

В Крыму поезд на переезде протаранил легковушку

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым

В поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма автомобиль ВАЗ-211440 на железнодорожном переезде проигнорировал красный свет светофора и был протаранен пассажирским поездом Санкт-Петербург - Севастополь.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
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Как уточнили в пресс-службе МВД по республике, столкновение произошло на регулируемом железнодорожном переезде с шлагбаумом, когда легковушка ехала в сторону села Амурское. Машинисту локомотива, несмотря на экстренное торможение, не удалось избежать аварии. От сильного удара автомобиль отскочил на расстояние около 10 метров от путей.

- В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение для оказания помощи, - рассказали в МВД. - На месте аварии работал наряд ГИБДД.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП. Согласно статье 12.10 КоАП, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора карается административным штрафом в размере 5000 рублей или лишением прав на срок до шести месяцев.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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