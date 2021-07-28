Аксенов сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Крыму

За прошедшую неделю ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Крыму стабилизировалась. Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению коронавируса сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, за последние сутки в республике выявили 379 заболевших, днем ранее - 371. Неделю назад число выявленных случаев заражения превышало 400 случаев.

За последнюю неделю в республике зафиксировано 2767 случаев COVID-19, что на 36 случаев меньше по сравнению с предыдущей неделей. Также зарегистрировано 53 летальных исхода - на один случай меньше, чем неделей ранее.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что индийский штамм коронавируса "дельта" фактически вытеснил все циркулирующие на полуострове штаммы. Она пояснила, что такая ситуация характерна не только для Крыма: индийский штамм сейчас доминирует на всех административных территориях.

Эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Крыму пока превышен на 24 процента, а показатели заболеваемости пневмонией почти втрое превысили прошлогодние. Кроме того, руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора сообщила, что в ковидных госпиталях свободно всего 13 процентов коек.

Как уточнил министр здравоохранения РК Александр Остапенко, за неделю в медицинских учреждениях республики развернули дополнительно 430 коек, в том числе в Феодосии, Симферополе, Нижнегорской, Красногвардейской и Бахчисарайской районных больницах.

Первую прививку от коронавируса в Крыму уже сделали 410 787 человек, то есть около 20 процентов крымчан, вторую - 334 366.