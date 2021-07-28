В Сочи ограничили строительство многоквартирных жилых домов

Депутаты Городского собрания Сочи внесли изменения в Правила землепользования и застройки.

- Согласно принятому решению на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края запрещено строительство объектов жилого назначения - за исключением случаев строительства индивидуальных жилых домов, объектов, возводимых в целях восстановления прав обманутых дольщиков, исполнения ранее заключенных договоров комплексного и устойчивого развития территории, а также объектов, финансируемых за счет средств федерального, регионального или местного бюджетов, - сообщили "РГ" в пресс-службе Горсобрания.

Таким образом, строительство нежилых объектов площадью от тысячи квадратных метров в Сочи будет возможно только в рамках договоров о комплексном развитии территории, в которых обязательно предусмотрено создание сопутствующей социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры и благоустройство прилегающей территории.

Также новые требования касаются и земельных участков, расположенных под гостиницами, так как минимальный размер земельных участков для строительства гостиниц будет составлять не менее 10 тысяч квадратных метров.

Кроме того, депутаты приняли решение ограничить максимальную площадь индивидуальных жилых и садовых домов в 300 квадратных метров, а их высоту - в 12 метров.