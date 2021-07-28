В Таганроге возбудили дело из-за выдачи водительских прав за взятки

Следственный комитет РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудника образовательного учреждения по подготовке водителей автотранспортных средств и местного жителя. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Посредничество во взяточничестве".

По версии следствия, в 2019 году они передали взятку в сумме 190 тысяч рублей должностным лицам таганрогского МРЭО ГИБДД.

Имена сотрудников ГИБДД в настоящее время устанавливаются. Взятка предназначалась за успешную сдачу кандидатами в водители практической части экзамена на право управления транспортным средством.

В МРЭО ГИБДД Таганрога с участием сотрудников ФСБ прошли обыски. Расследование уголовного дела продолжается.