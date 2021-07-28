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28.07.2021 23:50
Рубрика: Происшествия

В Волгоградской области мужчину оштрафовали за уголовную татуировку

Текст: Роман Мерзляков (Ленинск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8521)
Ленинский районный суд Волгоградской области рассмотрел административное дело, фигурантом которого стал заключенный одной из колоний региона. Дело в том, что минувшей весной он показывал другим осужденным нанесенную на грудь татуировку в виде восьмиконечной звезды. Но, как оказалоcь, то был не просто рисунок, а знак экстремистской организации "Арестантское уголовное единство" - запрещенной в нашей стране.

Смотрим в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: публичная демонстрация атрибутики и символики запрещенных в нашей стране организаций влечет наложение штрафа. Суммы небольшие - от одной до двух тысяч рублей. Есть также альтернативное наказание в виде ареста на срок до пятнадцати суток.

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Разумеется, существует и более серьезная ответственность для должностных и юридических лиц - штрафы соответственно до четырех и 50 тысяч рублей.

- Решением коллегии по административным делам Верховного суда России деятельность этого криминального движения признана запрещенной в РФ по мотивам экстремистской направленности, - пояснила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Кстати, заключенный свою вину признал полностью. По его словам, такую наколку он сделал по глупости, не зная ее настоящего значения. Сиделец даже пообещал после освобождения свести ее.

А в качестве наказания ему выписали штраф в размере 1300 рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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