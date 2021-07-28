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28.07.2021,  
12:45
Текст:  Светлана Цыганкова

Вертолеты Ми-28Н вооружат модернизированными ракетами "Вихрь-1"

Фото: ПАО Роствертол Фото: ПАО Роствертол
Фото: ПАО Роствертол

Ударные вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" получат модернизированные противотанковые управляемые ракеты "Вихрь-1". Опытный образец, вооруженный комплексом управляемого вооружения "Вихрь-М", уже проходит заводские испытания.

Фото: ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
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Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе и добавил, что противотанковые управляемые авиационные ракеты "Вихрь-1" адаптированы для применения на "Ночном охотнике".

В составе комплекса управляемого вооружения - ракета 9А4172К "Вихрь-1", которая имеет автоматическую лазерную систему наведения, дальность ее стрельбы составляет до десяти тысяч метров. Кстати, "Вихрь" с улучшенными характеристиками уже испытали на разведывательно-ударном вертолете Ка-52 "Аллигатор". Это было весной нынешнего года. Тогда произвели 22 пуска ракет.

Впервые же управляемую ракету показали на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020". "Вихрь-1" в состоянии пробивать броню, скорость ракеты - более 600 метров в секунду.

"РГ" писала о том, что ударный вертолет Ми-28НМ получил на вооружение ракеты с дальностью действия до 25 километров.

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