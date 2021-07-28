Власти Кубани запретили мероприятия численностью более 500 человек

Со среды на территории Краснодарского края запрещено проведение и посещение массовых мероприятий численностью свыше 500 человек. Об этом говорится в подписанном сегодня губернатором региона Вениамином Кондратьевым документе, в котором внесены соответствующие изменения в действующее уже более года постановление "О введении режима повышенной готовности".

В пресс-службе администрации Кубани уточнили, что новая мера дополняет уже действующие ограничения, установленные данным постановлением. При этом особо подчеркивается, что принятые нормы не распространяются на проведение массовых мероприятий в образовательных организациях края.

В администрации региона напомнили, что на сегодняшний день режим повышенной готовности на Кубани действует до 1 октября. Таким образом, жители и гости края (на его курортах сейчас отдыхают сотни тысяч туристов из всех субъектов РФ) по-прежнему должны использовать средства защиты органов дыхания в местах массового пребывания (в том числе, при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов, в транспорте, на парковках и в лифтах). А также во всех общественных местах скопления людей. Сохраняется и требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

В документе подчеркивается, что подобные ограничения введены в связи с ростом заболеваемости COVID-19 на Кубани. На сегодняшний день в крае подтверждено 58259 случаев заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 1026,5. В стационарах проходит лечение 2913 пациентов с COVID-19, на дому - 4247. Скончались 4107 человек. За последние сутки в крае зарегистрировали 261 случай COVID-19. Заболевших выявили в 30 муниципалитетах. Среди них 94 мужчины и 167 женщин в возрасте до 91 года.

По-прежнему сохраняются требования при заселении в отели и гостиницы (они действуют с 1 июля нынешнего года): туристам необходимо представить один из следующих документов (в электронном или бумажном виде): в июле - это медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала Госуслуг (для туристов, со дня выздоровления которых прошло не более 6 месяцев до заселения), отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения) и сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа вакцинации.

Кроме того, несовершеннолетним от 15 до 18 лет также необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения) или медицинский документ, сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала Госуслуг - для туристов, со дня выздоровления которых прошло не более 6 месяцев до заселения.

Эти же требования к гостям края остаются в силе и с 1 августа. Но есть и одно важное добавление, которое начнет действовать с этого дня. Подчеркивается, что если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ.

Тем временем

Первыми на новый документ отреагировали в футбольном клубе "Краснодар". В среду вечером было объявлено, что матч второго тура чемпиона страны, в котором "быки" 1 августа примут дома подмосковные "Химки", пройдет при пустых трибунах. А зрителям, уже купившим билеты, денежные средства будут возвращены в полном объеме.