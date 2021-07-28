Детские пособия могут запретить тратить не по назначению

На детские пособия предлагается запретить покупать ряд определенных товаров. В частности, алкогольную и табачную продукцию. С такой инициативой выступили депутаты Курганской областной Думы. Соответствующий законопроект они внесли в Госдуму.

В пояснительной записке к документу уточняется в том числе, что "предлагается установление именно видов товаров, работ и услуг, на оплату которых не могут расходоваться денежные средства, выплачиваемые в виде пособия на ребенка, а не исчерпывающего перечня товаров и услуг, предназначенных для детей, возможных к приобретению за счет данных средств, что не будет ограничивать права семей, имеющих детей разных возрастов".

С одной стороны, идея вполне разумная. "Уверена, что большинство семей тратят средства пособий на жизненно необходимые вещи - на благо ребенка. Но есть и такие граждане, которые на только что пришедшее на карту детское пособие бегут за бутылкой водки. С такими, конечно, должны более тщательно работать органы опеки и попечительства, чтобы асоциальных семей становилось как можно меньше", - считает глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. При этом она полагает, что трудности могут возникнуть на этапе определения видов товаров и услуг, на которые можно тратить "детские" деньги. Ведь, например, в каком-то селе людям важно купить дрова, чтобы не остаться зимой в холодном доме, а кому-то очень нужны школьные принадлежности.

Технически предложение можно реализовать через систему электронного сертификата

Но как технически проследить, за что расплачиваются родители детскими пособиями? В минпромторге и минтруде не стали комментировать законодательную инициативу. Но в минтруде при этом напомнили, что уже реализован механизм электронного сертификата, который предоставляется инвалидам на приобретение средств реабилитации. Сертификат привязан к карте "Мир", на которую зачисляются деньги на покупку таких товаров. Купить нужные инвалидам приспособления можно в определенных магазинах, аптеках. Проще говоря, если человек получил деньги, например, на инвалидную коляску, специальные разрабатывающие тренажеры, но захочет купить на них что-то другое, то ему это просто не продадут.

В некоторых регионах в свое время проводился эксперимент, в рамках которого органы соцзащиты выдавали карты федеральных торговых сетей. Такими карточками можно было оплатить еду и товары первой необходимости. Табак и спиртное по ним купить было нельзя.