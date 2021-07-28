ФСБ пресекла работу крупной нарколаборатории в Челябинской области

Оперативники УФСБ по Челябинской области выявили крупную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Изъято более четырех килограммов готового "зелья" и около 300 литров компонентов и химических реактивов, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

- За производство наркотиков для регулярного сбыта на территории региона задержаны трое местных жителей, - рассказали в УФСБ. - На время следствия они арестованы.

В отношении кустарей возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы с миллионным штрафом.

Кстати

Челябинский областной суд приговорил 17 годам лишения свободы иностранного гражданина, организовавшего производство и сбыт наркотических средств. Суд признал доказанным сбыт одного килограмма и производство восьми килограммов наркотика для продажи в Челябинской области.