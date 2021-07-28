На Урале из-за "батутного" скандала поменяют законодательство

19 июля на городской набережной появился батут. Установка разноцветного аттракциона стала неприятной неожиданностью для сотрудников общественного центра, которые собирались устраивать газон именно на этом месте. Чуть в стороне уже разбивают сад трав, рядом вдоль воды разместили шезлонги - и вот красивая концепция рушится.
Однако у владельца батута предпринимателя Максима Пыцко на руках были все необходимые документы на эту землю. И не только на нее, как оказалось: он успел оформить в МУГИСО разрешения на двести семьдесят девять участков в разных районах Екатеринбурга, и устанавливать там свои аттракционы Пыцко имеет право в течение сорока девяти лет. Цифра потрясла общественность. Журналисты, юристы, чиновники - все стали вчитываться в законы и постановления, которые регулируют размещение в городской среде временных объектов.
Так и обнаружился тот самый пробел в законодательстве: бесплатно - значит, можно брать много, пока другие не разобрались. Максим Пыцко, юрист по образованию, раньше сам работал в МУГИСО, так что был хорошо осведомлен о процедурах и лазейках. Появилась возможность - воспользовался.
У батутов есть как сторонники, так и противники. Владельцев подобных аттракционов обвиняют в том, что пестрые батуты диссонируют с городской застройкой. Деньги якобы часто идут мимо кассы, а случись несчастный случай - оборудование быстренько перевезут на новое место, и ищи ветра в поле. Немало нашлось тех, кто вступился за батуты, видя в них хоть и платное, но доступное развлечение для детей.
Высказал недовольство и губернатор Евгений Куйвашев, лично осмотрев набережную: Батуты заполонили город, они вырастают, как грибы, в самых неожиданных местах. Один предприимчивый человек получил уже сотни разрешений на их установку…Министерство по управлению госимуществом уже разработало проект постановления, после которого использование земли для бизнесмена станет платным, а землю под аттракционы мы будем разыгрывать на открытых аукционах.
К началу осени планируют принять документ, который изменит порядок и условия размещения некоторых объектов на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Объекты разные, всего в списке - тридцать один пункт. Будет введен принцип платности - правда, пока непонятно, сколько именно нужно будет отдать за выделение места для аттракционов и передвижных цирков, для лодочных станций и платежных терминалов, площадок для выгула собак и солнечных батарей. И неясно, коснется ли изменение всех перечисленных в документе объектов, или, например, общественные туалеты и водно-спасательные вышки будут устанавливать на прежних условиях.
- Распределение земельных участков для капитального строительства всегда шло на конкурсной основе. Сейчас накопился опыт правонарушений и хитростей, на которые идут лица, получающие участки. Законодатель, видимо, пришел к выводу, что надо и временные сооружения размещать по подобному сценарию. Но чем больше мы процедур заводим, тем больше создаем возможностей для коррупции. К сожалению, теперь из-за одного жадного человека вместе с дырочкой в законе законопатили и калитку. И теперь все пойдут через КПП - в том числе и те, кто ходил честно, - прокомментировал ситуацию директор института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин.
С 1 сентября возможность бесплатно заявить права на муниципальную или государственную землю в Свердловской области должна исчезнуть. Но уже выданные разрешения и подписанные договоры никуда не денутся, и в ближайшие сорок восемь лет компания Максима Пыцко сможет ставить свои батуты, куда захочет.