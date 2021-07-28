На Урале из-за "батутного" скандала поменяют законодательство

В Екатеринбурге предприниматель бесплатно застолбил 279 участков под батуты. Это понравилось не всем горожанам (аттракционы портят внешний вид центра города), и вызвало недоумение местных властей. "Пробел в законе", который позволил это, устранят к 1 сентября. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

19 июля на городской набережной появился батут. Установка разноцветного аттракциона стала неприятной неожиданностью для сотрудников общественного центра, которые собирались устраивать газон именно на этом месте. Чуть в стороне уже разбивают сад трав, рядом вдоль воды разместили шезлонги - и вот красивая концепция рушится.

Однако у владельца батута предпринимателя Максима Пыцко на руках были все необходимые документы на эту землю. И не только на нее, как оказалось: он успел оформить в МУГИСО разрешения на двести семьдесят девять участков в разных районах Екатеринбурга, и устанавливать там свои аттракционы Пыцко имеет право в течение сорока девяти лет. Цифра потрясла общественность. Журналисты, юристы, чиновники - все стали вчитываться в законы и постановления, которые регулируют размещение в городской среде временных объектов.

Так и обнаружился тот самый пробел в законодательстве: бесплатно - значит, можно брать много, пока другие не разобрались. Максим Пыцко, юрист по образованию, раньше сам работал в МУГИСО, так что был хорошо осведомлен о процедурах и лазейках. Появилась возможность - воспользовался.

У батутов есть как сторонники, так и противники. Владельцев подобных аттракционов обвиняют в том, что пестрые батуты диссонируют с городской застройкой. Деньги якобы часто идут мимо кассы, а случись несчастный случай - оборудование быстренько перевезут на новое место, и ищи ветра в поле. Немало нашлось тех, кто вступился за батуты, видя в них хоть и платное, но доступное развлечение для детей.

Высказал недовольство и губернатор Евгений Куйвашев, лично осмотрев набережную: Батуты заполонили город, они вырастают, как грибы, в самых неожиданных местах. Один предприимчивый человек получил уже сотни разрешений на их установку…Министерство по управлению госимуществом уже разработало проект постановления, после которого использование земли для бизнесмена станет платным, а землю под аттракционы мы будем разыгрывать на открытых аукционах.

К началу осени планируют принять документ, который изменит порядок и условия размещения некоторых объектов на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Объекты разные, всего в списке - тридцать один пункт. Будет введен принцип платности - правда, пока непонятно, сколько именно нужно будет отдать за выделение места для аттракционов и передвижных цирков, для лодочных станций и платежных терминалов, площадок для выгула собак и солнечных батарей. И неясно, коснется ли изменение всех перечисленных в документе объектов, или, например, общественные туалеты и водно-спасательные вышки будут устанавливать на прежних условиях.

- Распределение земельных участков для капитального строительства всегда шло на конкурсной основе. Сейчас накопился опыт правонарушений и хитростей, на которые идут лица, получающие участки. Законодатель, видимо, пришел к выводу, что надо и временные сооружения размещать по подобному сценарию. Но чем больше мы процедур заводим, тем больше создаем возможностей для коррупции. К сожалению, теперь из-за одного жадного человека вместе с дырочкой в законе законопатили и калитку. И теперь все пойдут через КПП - в том числе и те, кто ходил честно, - прокомментировал ситуацию директор института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин.

С 1 сентября возможность бесплатно заявить права на муниципальную или государственную землю в Свердловской области должна исчезнуть. Но уже выданные разрешения и подписанные договоры никуда не денутся, и в ближайшие сорок восемь лет компания Максима Пыцко сможет ставить свои батуты, куда захочет.