Как уральский педагог ОБЖ учит школьников быть гражданами страны

Своих детей мы можем научить только тому, что умеем сами, и никак иначе: если вы не умеете лепить пельмени или дружить, то и наставник по этим важным вопросам из вас так себе. Учитель екатеринбургской школы № 62 Марат Фахрисламович Сафиуллин умеет очень многое. Может своими руками сделать кухонный гарнитур и оборудовать бассейн на дачном участке, быть сварщиком и жестянщиком, умеет играть на гитаре и неплохо рисует. У него много друзей еще со времен службы в армии - и он легко откликнется на приглашение парней-старшеклассников съездить на страйкбол. Ученики его обожают.

О педагогической работе Марат Фахрисламович никогда не мечтал. Но однажды супруга, Софья Юрьевна, которая в этой школе работает учителем музыки, предложила: нет учителя ОБЖ, может, попробуешь... Когда-то давно юная Сонечка безропотно уехала с мужем, только что окончившим военное училище, из родного Свердловска на далекий остров Итуруп. Как ей теперь откажешь? Вот так и пришел в школу. И уже через год занял третье мес­то в финале областного конкурса "Лучший преподаватель - организатор ОБЖ" (всего в конкурсе приняли участие 27 педагогов).

Начал с оборудования кабинета: на стенах планшеты от пола до потолка собственного дизайна и изготовления, с них смотрят Александр Невский и русский офицер из 1812 года, солдаты Первой мировой и Великой Отечественной, а также те, кто защищает родину сегодня. Любой кабинет истории позавидует. Множество вещей из сегодняшнего дня, которые помогут выжить в чрезвычайной ситуации. Часть учительской зарплаты Сафиуллин оставляет в кабинете ОБЖ, планов по улучшению которого еще немало. Администрация школы, конечно, помогает, но и предела совершенству нет. Софья Юрьевна не возражает. А зарабатывает он, высококлассный столяр, в свободное от педагогической деятельности время. Зачем ему это надо?

Когда солдат срочной службы Сафиуллин попал в Афганистан, он быстро научился действовать под шквальным огнем, брать пленных, выдерживать 12-часовые переходы в горах, собирать воду с чехлов брезентовых спальников, чтобы попить, и накрывать новогодний стол - торт из сухарей, пельмени из тушенки, мороженое из сгущенки и снега. А после Афганистана он поступил в военное училище, стал сержантом. И понял, что все, чему он выучился в боевой обстановке, обязан передать мальчишкам-курсантам, потому что однажды это может спас­ти кому-то жизнь. Они, конечно, сопротивлялись, считали его придирой и злодеем. Но недавно он получил письмо от одного из своих подопечных, в письме фото - начищенные до блеска ботинки. Марат Фахрисламович и не понял сперва, тогда автор пояснил: "А кто нас учил не только ботинки, но и каб­луки чистить?!" Урок усвоен на всю жизнь. Понятно, что в мирное время ученикам обычной школы нужны другие навыки и другая информация. Вот Сафиуллин их и учит, как родину защитить и что делать, если идешь с девушкой, а навстречу - пятеро. Как табуретку починить или проводку в доме. Как не растеряться, когда кто-то тонет или если в доме пожар. Двоек не ставит:

- Я считаю, что в МЧС все могут позвонить и огнетушитель видели. Мне дороже, если некий Сидоров другие уроки прогуливает, а на моих не просто сидит - у него пять за контрольную работу и за ответ у доски. А сперва говорил - к черту ваше ОБЖ!

Ради этого условного Сидорова он и сидит ночами, думает, как рассказать им про "Молодую гвардию" или про "атаку мертвецов" в кре­пости Осовец, звонит однополчанам, организует встречи с теми, кто может подростков заинтересовать. Не делит общение с детьми на ОБЖ и историю, на вопросы по программе и на те, что их волнуют. Без застенчивых дамских штучек может рассказать пацанам о вреде беспорядочных половых связей (это по программе, кстати):

- Я с ними открыт. И они мне в глаза смотрят. У меня все дети хорошие, плохих нет. Если в ученике меня что-то настораживает, я начинаю уделять ему больше времени, стараюсь узнать, чем он увлечен, с кем дружит. Хотя у меня с каждым классом всего один час в неделю, стараюсь давать много полезного и интересного, но хотелось бы больше. Вообще, я бы ввел дополнительные часы ОБЖ, потому что мы приглашаем сотрудников ГИБДД, МЧС, ветеранов боевых действий, врачей, руководителей научных лабораторий. Дети должны получать информацию из первых рук, знать своих героев. Очень хочется, чтобы мы не потеряли связь - родина, семья, любовь к близким, чтобы телефон не стал единственной ценностью. И обязательно должна быть идеология в стране! Дети должны гордиться своей страной, беречь ее и любить! Нужно погружение в живую историю нашей родины, примеры дружбы, взаимовыручки, надо постоянно вовлекать детей в полезную деятельность. В каждом ребенке обязательно есть что-то особенное, какой-то талант, надо это найти, поддержать и направить на созидание, а не на разрушение.

А еще Марат Фахрисламович может рассказать, как выбрать жену - чтоб одну на всю жизнь, в горе и в радости.

- Он замечательный. А главное - порядочный и честный, - говорит Софья Юрьевна. - Он не бросит в трудную минуту никого! Прожив с ним тридцать лет, я убедилась, что у меня есть тыл, что всегда могу на него положиться.

Может, это и не портрет идеального педагога. Но я очень хотела бы, чтобы у моего ребенка был в жизни такой Учитель.