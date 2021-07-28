Как введение экспортных пошлин на металлы отразится на уральском рынке

Пошлины будут распространяться только на поставки за пределы ЕАЭС. Они состоят из базовой ставки (15 процентов) и специфической. Последняя зависит от вида металла, степени переработки продукции и уровня мировых цен. Так, для меди она составит не менее 1226 долларов за тонну, для никеля - не менее 2321, для алюминия - 254, для плоского горячекатаного проката и арматуры - 115 долларов, для холоднокатаного проката и проволоки -133, для нержавейки и ферросплавов - 150.
По предварительным оценкам, федеральный бюджет получит до конца 2021 года около 113-115 миллиардов рублей в качестве пошлины за вывоз черных металлов и 50 миллиардов - за цветмет. В правительстве подчеркивают: это не кара, а защита внутреннего потребителя. Вырученные средства должны компенсировать удорожание гособоронзаказа и объектов, которые строятся с участием бюджета.
В правительстве подчеркивают: мера временная. По словам главы минпромторга Дениса Мантурова, принят компромиссный вариант, который позволяет "донастраивать" механизм.
- Это точно не вопрос выживаемости промышленности. Это скорее про дивиденды, которые могут снизиться, а также вопрос инвестиционной привлекательности для акционеров, - отметил министр.
По прикидкам аналитиков, металлурги лишатся примерно четверти прибыли. Больше всего потеряют производители алюминия и электросталеплавильные производства, доля которых в отрасли - 33 процента. Выпадающие доходы региональных бюджетов пока вообще никто не подсчитывал.
- В отношении предприятий, выпускающих алюминий, эта мера вообще экономически не оправданна. Их мощности по всей стране загружены всего на 30-40 процентов. Увеличение финансовой нагрузки может привести к тому, что ряд заводов просто закроется. Нужен дифференцированный подход. В частности, поставки стальной балки и квадрата за рубеж после ввода пошлин станут просто убыточными, - говорит депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер.
Он предложил рассмотреть этот вопрос на комитете по промышленности с приглашением профильного министра и налоговой службы. Коллеги инициативу не поддержали, что, по мнению Вегнера, недальновидно, ведь правительство заявило о разработке до конца года постоянного механизма стабилизации цен на металлы. Если он будет исключительно фискальным, это может негативно сказаться на реализации социальных и экологических программ меткомбинатов, многие из которых являются градообразующими. Вместо введения пошлин депутат предлагает облагать налогом прибыль, которая выводится за рубеж, а не вкладывается в развитие предприятий, в экологию и социалку.
- Мы понимаем, что мера вынужденная, но не можем согласиться с выбранным механизмом. Бюджеты металлурги сверстали на год, ввод пошлины в середине года - это незапланированное изъятие прибыли, - отражает точку зрения бизнеса сопредседатель комиссии по налогам и финансовой политике Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Мария Чумак. - Экспортируют металл не только гиганты, у которых есть запас прочности, но и малый и средний бизнес, для которого это станет ударом. Кроме того, российские компании, вне зависимости от их масштабов, потеряют конкурентоспособность на мировом рынке.
В областном минпроме решение федерального правительства не обсуждают, да и вообще принять чью-либо сторону чиновникам сложно, ведь у региональной экономики два кита - металлургия и машиностроение. С одной стороны, на Среднем Урале сосредоточены активы крупнейших металлургических компаний, с другой - здесь же сконцентрировано 40 процентов российского ОПК. Если металл продолжит дорожать, заводы просто не впишутся в гособоронзаказ и останутся в убытке. Не будем забывать и о стройиндустрии, которая тоже формирует значительную долю бюджета Свердловской области: регион стабильно входит в первую пятерку в стране по объемам ввода жилья, здесь реализуются крупные инфраструктурные проекты. Когда ФАС запросила у девелоперов цифры, оказалось, что 60 процентов стоимости квадратного метра - именно стройматериалы.
Впрочем, эксперты пока расходятся в прогнозах, снизятся ли цены на металлы на внутреннем рынке после ввода пошлин.
- Доля металлов в разгоне инфляции минимальна. Если проанализировать межотраслевые балансы, соотношение затрат и выпуска за несколько лет, когда были подъемы и снижения цен, то видно, что влияние металлопроката на конечный продукт, к примеру в строительстве, не превышает 0,4 процента, - говорит директор ассоциации "РУСЛОМ.КОМ" Виктор Ковшевный.
По мнению Ковшевного, помощь рынку должна заключаться не в ограничении экспорта, который приносит неплохой доход стране, а в отмене НДФЛ для граждан, сдающих лом, в запуске программ утилизации и утверждении спецтарифов на железнодорожные перевозки металлосодержащего вторсырья и т. п. Если в мире его в среднем перерабатывается от 52 до 90 процентов, то у нас всего 40. За счет этого ресурса страна могла бы получить дополнительно 10 миллионов тонн сырья для черной металлургии и 0,7 миллиона - для цветной.
Гораздо более оптимистичный настрой у девелоперов.
- Действия правительства обоснованны. Цены на металлопродукцию уже пошли вниз, - отмечает Владимир Городенкер, генеральный директор ГК "Атлас девелопмент". - Мне сложно судить об экономике металлургов, она всегда была неплохая. А вот стройиндустрия находится под ударом. Особенно тяжело подрядчикам и генподрядчикам, которые приняли на себя обязательства по госконтрактам и контрактам с фиксированной ценой и попали в новую реальность. За последние полгода себестоимость строительства складской недвижимости выросла на 55 процентов. Еще в ноябре-декабре 2020 года арматура стоила 29 тысяч рублей за тонну, в июне 2021-го - уже 83 500. Конечно, подорожала не только эта продукция, но и другие стройматериалы: фасады и кровля - более чем в два раза, влагостойкая фанера и базальтовый утеплитель - в 2,5, хотя минерального сырья и леса на Урале огромные запасы. Мы очень надеемся, что правительство и ФАС разберутся, чем вызван такой резкий скачок.
В отличие от застройщиков металлурги скупы на комментарии. Высказался только РУСАЛ.
- ФАС знает, что мы не допускаем резких скачков цен на алюминий на внутреннем рынке и гарантируем российским покупателям минимальный уровень цен по сравнению с другими регионами потребления. Еще до введения экспортной пошлины мы были в диалоге со своими клиентами из строительной, машиностроительной, автомобильной и энергетической отраслей. Дали им возможность фиксировать цены по долгосрочным соглашениям, использовать рыночные инструменты хеджирования для управления ценовыми рисками, - отметил заместитель гендиректора компании (металлургического сегмента En+ Group) по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин. - Поэтому для нас было вдвойне неожиданным такое решение. РУСАЛ не имеет сейчас никакой сверхприбыли, особенно внутри страны, где мы не просто продаем алюминий, а создаем с нашими партнерами продукцию с высокой добавленной стоимостью, которую раньше импортировали: вагоны, вертолетные площадки, опоры освещения, звукозащитные экраны, мосты и т. д.
В компании не исключают, что продажи за рубежом сократятся на сотни тысяч тонн уже в этом году, поскольку часть продукции станет убыточной. Возможно, придется подумать о консервации некоторых производств и переносе сроков запуска новых.