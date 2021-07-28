Как введение экспортных пошлин на металлы отразится на уральском рынке

С 1 августа начнут действовать экспортные пошлины на черные и цветные металлы. Федеральное правительство вводит их, чтобы сдержать рост цен на внутреннем рынке, однако среди экспертов нет однозначного мнения, что мера окажется эффективной.

Пошлины будут распространяться только на поставки за пределы ЕАЭС. Они состоят из базовой ставки (15 процентов) и специфической. Последняя зависит от вида металла, степени переработки продукции и уровня мировых цен. Так, для меди она составит не менее 1226 долларов за тонну, для никеля - не менее 2321, для алюминия - 254, для плоского горячекатаного проката и арматуры - 115 долларов, для холоднокатаного проката и проволоки -133, для нержавейки и ферросплавов - 150.

По предварительным оценкам, федеральный бюджет получит до конца 2021 года около 113-115 миллиардов рублей в качестве пошлины за вывоз черных металлов и 50 миллиардов - за цветмет. В правительстве подчеркивают: это не кара, а защита внутреннего потребителя. Вырученные средства должны компенсировать удорожание гособоронзаказа и объектов, которые строятся с участием бюджета.

В правительстве подчеркивают: мера временная. По словам главы минпромторга Дениса Мантурова, принят компромиссный вариант, который позволяет "донастраивать" механизм.

- Это точно не вопрос выживаемости промышленности. Это скорее про дивиденды, которые могут снизиться, а также вопрос инвестиционной привлекательности для акционеров, - отметил министр.

По прикидкам аналитиков, металлурги лишатся примерно четверти прибыли. Больше всего потеряют производители алюминия и электросталеплавильные производства, доля которых в отрасли - 33 процента. Выпадающие доходы региональных бюджетов пока вообще никто не подсчитывал.

- В отношении предприятий, выпускающих алюминий, эта мера вообще экономически не оправданна. Их мощности по всей стране загружены всего на 30-40 процентов. Увеличение финансовой нагрузки может привести к тому, что ряд заводов просто закроется. Нужен дифференцированный подход. В частности, поставки стальной балки и квадрата за рубеж после ввода пошлин станут просто убыточными, - говорит депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер.

Он предложил рассмотреть этот вопрос на комитете по промышленности с приглашением профильного министра и налоговой службы. Коллеги инициативу не поддержали, что, по мнению Вегнера, недальновидно, ведь правительство заявило о разработке до конца года постоянного механизма стабилизации цен на металлы. Если он будет исключительно фискальным, это может негативно сказаться на реализации социальных и экологических программ меткомбинатов, многие из которых являются градо­образующими. Вместо введения пошлин депутат предлагает облагать налогом прибыль, которая выводится за рубеж, а не вкладывается в развитие предприятий, в экологию и социалку.

- Мы понимаем, что мера вынужденная, но не можем согласиться с выбранным механизмом. Бюджеты металлурги сверс­тали на год, ввод пошлины в середине года - это незапланированное изъятие прибыли, - отражает точку зрения бизнеса сопредседатель комиссии по налогам и финансовой политике Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Мария Чумак. - Экспортируют металл не только гиганты, у которых есть запас прочности, но и малый и средний бизнес, для которого это станет ударом. Кроме того, российские компании, вне зависимости от их масштабов, потеряют конкурентоспособность на мировом рынке.

В областном минпроме решение федерального правительства не обсуждают, да и вообще принять чью-либо сторону чиновникам сложно, ведь у региональной экономики два кита - металлургия и машиностроение. С одной стороны, на Среднем Урале сосредоточены активы крупнейших металлургических компаний, с другой - здесь же сконцентрировано 40 процентов российского ОПК. Если металл продолжит дорожать, заводы просто не впишутся в гособоронзаказ и останутся в убытке. Не будем забывать и о стройиндустрии, которая тоже формирует значительную долю бюджета Свердловской области: регион стабильно входит в первую пятерку в стране по объемам ввода жилья, здесь реализуются крупные инфраструктурные проекты. Когда ФАС запросила у девелоперов цифры, оказалось, что 60 процентов стоимости квадратного мет­ра - именно стройматериалы.

Впрочем, эксперты пока расходятся в прогнозах, снизятся ли цены на металлы на внутреннем рынке после ввода пошлин.

За последние полгода себестоимость строительства складской недвижимости выросла на 55 процентов

- Доля металлов в разгоне инф­ляции минимальна. Если про­анализировать межотраслевые балансы, соотношение затрат и выпуска за несколько лет, когда были подъемы и снижения цен, то видно, что влияние металлопроката на конечный продукт, к примеру в строительстве, не превышает 0,4 процента, - говорит директор ассоциации "РУСЛОМ.КОМ" Виктор Ковшевный.

По мнению Ковшевного, помощь рынку должна заключаться не в ограничении экспорта, который приносит неплохой доход стране, а в отмене НДФЛ для граждан, сдающих лом, в запуске программ утилизации и утверждении спецтарифов на железнодорожные перевозки металлосодержащего вторсырья и т. п. Если в мире его в среднем перерабатывается от 52 до 90 процентов, то у нас всего 40. За счет этого ресурса страна могла бы получить дополнительно 10 миллионов тонн сырья для черной металлургии и 0,7 миллиона - для цветной.

Гораздо более оптимистичный настрой у девелоперов.

- Действия правительства обоснованны. Цены на металлопродукцию уже пошли вниз, - отмечает Владимир Городенкер, генеральный директор ГК "Атлас девелопмент". - Мне сложно судить об экономике металлургов, она всегда была неплохая. А вот стройиндустрия находится под ударом. Особенно тяжело подрядчикам и генподрядчикам, которые приняли на себя обязательства по госконтрактам и конт­рактам с фиксированной ценой и попали в новую реальность. За последние полгода себестоимость строительства складской недвижимости выросла на 55 процентов. Еще в ноябре-декабре 2020 года арматура стоила 29 тысяч рублей за тонну, в июне 2021-го - уже 83 500. Конечно, подорожала не только эта продукция, но и другие стройматериалы: фасады и кровля - более чем в два раза, влагостойкая фанера и базальтовый утеплитель - в 2,5, хотя минерального сырья и леса на Урале огромные запасы. Мы очень надеемся, что правительство и ФАС разберутся, чем вызван такой резкий скачок.

В отличие от застройщиков металлурги скупы на комментарии. Высказался только РУСАЛ.

- ФАС знает, что мы не допус­каем резких скачков цен на алюминий на внутреннем рынке и гарантируем российским покупателям минимальный уровень цен по сравнению с другими регионами потребления. Еще до введения экспортной пошлины мы были в диалоге со своими клиентами из строительной, машиностроительной, автомобильной и энергетической отраслей. Дали им возможность фиксировать цены по долгосрочным соглашениям, использовать рыночные инструменты хеджирования для управления ценовыми рисками, - отметил заместитель гендиректора компании (металлургического сегмента En+ Group) по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин. - Поэтому для нас было вдвойне неожиданным такое решение. РУСАЛ не имеет сейчас никакой сверхприбыли, особенно внутри страны, где мы не просто продаем алюминий, а создаем с нашими партнерами продукцию с высокой добавленной стоимостью, которую раньше импортировали: вагоны, вертолетные площадки, опоры освещения, звукозащитные экраны, мосты и т. д.

В компании не исключают, что продажи за рубежом сократятся на сотни тысяч тонн уже в этом году, поскольку часть продукции станет убыточной. Возможно, придется подумать о консервации некоторых производств и переносе сроков запуска новых.