На Урале из-за ошибок заказчиков пострадали исполнители госконтрактов

В начале июля УФАС по Челябинской области отказала Пенсионному фонду РФ во включении подрядчика по госконтракту в реестр недобросовестных поставщиков. Такие случаи в последнее время не редкость: исполнители контрактов утверждают, что заказчики часто и откровенно злоупотребляют своими правами.

Грешат этим и небольшие компании, и промышленные гиганты, и госструктуры: техзадания, сметы не соответствуют реальному положению дел, в итоге выполнить их невозможно, идет намеренное затягивание приемки работ и накручиваются штрафные санкции за нарушение сроков исполнения контракта. Итог - его расторжение заказчиком в одностороннем порядке, заявление в УФАС и включение подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). За этим может последовать банк­ротство подрядчика и заведение в отношении его руководителей уголовных дел.

Конкретный пример. Строительное управление, выполнявшее капремонт помещения ПФР в Металлургическом районе Челябинска, едва не попало в РНП за срыв сроков выполнения работ по госконтракту. При этом заказчик в жалобе сам признает, что при обследовании объекта подрядчик выявил скрытые и дополнительные работы, не учтенные сметной документацией. ПФР предложил подрядчику выполнить их за счет непредвиденных затрат, заложенных в локальной смете, изменив объем, виды работ и стоимость контракта на 10 процентов (такая возможность предусмотрена 44-ФЗ). Однако подрядчик эти условия не принял и к выполнению работ не приступил.

Строители, в свою очередь, заявляют, что заказчик, ссылаясь на неготовность объекта, смог предоставить к нему доступ не через два дня, а лишь через полмесяца после заключения госконтракта. При этом объемы неучтенных работ во много раз превышали предусмотренное федеральным законом 10-процентное отклонение. Как рассказала руководитель компании Ольга Довгань, часть запланированных работ невозможно было выполнить с надлежащим качеством, а некоторые - совсем, потому что подготовительные мероприятия не были предусмотрены сметой.

Включение в РНП закрывает компании возможность участвовать в государственных и муниципальных закупках, что для многих означает крах бизнеса

В результате длительной и бесплодной переписки подрядчик предложил заказчику расторгнуть контракт по соглашению сторон, но ПФР принял решение об одностороннем отказе от его исполнения, а затем еще и обратился в УФАС для включения СУ-33 в реестр недобросовестных поставщиков. Впрочем, антимонопольный орган этого не сделал, посчитав факт умышленного уклонения подрядчиком от исполнения контракта и совершения недобросовестных действий в отношении заказчика неустановленным.

О том, что заказчики часто используют "дубину" - включение в РНП, говорят многие исполнители контрактов. Это серьезная санкция, ведь она закрывает для компании или ИП возможность участвовать в государственных и муниципальных закупках, что для многих означает крах бизнеса.

Недавно суд апелляционной инстанции отказал гиганту космической промышленности "Протон - Пермские моторы" во взыскании с челябинской компании "РИЦ АИЛТ" 114 миллионов рублей в качестве просрочки (при том, что вся сумма контракта составляла 71 миллион). Заказчик утверждал, что выявил фактические несоответствия требованиям технического задания (ТЗ) частей поставляемого подрядчиком оборудования, поэтому товар не принял, расторг госконтракт в одностороннем порядке и обратился в УФАС с требованием включить поставщика в РНП и в суд - для взыскания штрафа за просрочку.

Однако комиссия, проанализировавшая все документы, включая переписку сторон, пришла к выводу: поставщик принимал меры для надлежащего исполнения контракта и не совершал действий, свидетельствующих о его недобросовестности. Арбитражный суд Пермского края, а за ним и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонили требования "Протон-ПМ" о взыскании неустойки, посчитав ее сумму несоразмерной нарушенному обязательству со стороны поставщика.

Не всегда такие споры заканчиваются для исполнителя благополучно. Челябинский подрядчик с более чем 20-летним опытом успешного выполнения гос­контрактов заключил договор с крупным предприятием атомной промышленности. В процессе его исполнения возникла необходимость внести изменения в проектно-сметную документацию, более того, заказчик полностью отозвал ее через 11 месяцев после начала работ (а контракт был заключен на год), а затем передавал подрядчику частями в течение 2,5 года. За это время компания израсходовала все ресурсы и сейчас находится в процедуре банкротства. Юристы пытаются оспорить в суде ее включение в реестр недобросовестных поставщиков и взыс­кать с заказчика денежные средства. Но процесс еще не завершен.

Комментарии

Ольга Попова, руководитель консалтинговой компании "Лигал Эксперт":

- На мой взгляд, существует системная ошибка в законодательстве. Сис­тема жестко зарегулирована, налагает определенные обязательства и на заказчика, и на подрядчика, при этом остается очень много подводных камней. Например, заказчик должен предоставить подрядчику проектно-сметную документацию или технические условия, но не всегда у него есть для этого квалифицированные специалисты. В итоге как могут, так и составляют. Даже если заказчик и сам понимает, что ТЗ недоработано, он вынужден его придерживаться, иначе его накажут, и заставлять подрядчика исполнять это техзадание. "Кнуты" не работают, нужно менять подходы: помогать заказчикам на первоначальном этапе правильно сформулировать ТЗ и выдать корректные исходные данные, поощрять подрядчиков за успешно выполненные госконтракты, а не наказывать за невыполненные. Скажем, почему бы не создать реестр доб­росовестных поставщиков? А пока мы будем бесконечно тратить бюджетные деньги и банкротить подрядчиков.

Дарья Скудная, ведущий юрист юридической фирмы INTELLECT:

- За некорректное оформление документации о закупке, в том числе технического задания, предусмотрена административная ответственность. Однако в 44-ФЗ нет отдельной статьи, посвященной ТЗ: в статье 33 перечислены только правила описания предмета закупки, которые должны быть обязательно соблюдены заказчиком. Составление документов с содержанием технических требований к проведению работ регламентировано Гражданским кодексом РФ лишь для определенных видов договоров, например для договора подряда.

Проблема с техзаданием заключается в точности описания предмета закупки - того, что заказчик в результате хочет получить. Многие пытаются максимально детализировать ТЗ, что в ходе исполнения контракта может стать проблемой для обеих сторон. В других случаях описание закупки, наоборот, не проработано, из-за чего в последующем возникают споры. Такие ситуации обычно связаны с отсутствием в штате заказчика квалифицированных специалистов для написания ТЗ под конкретную закупку. И если на этапе подачи заявок заказчик может внести изменения в документацию, то на этапе заключения контракта все намного сложнее, ведь все недочеты и ошибки автоматически переходят в него.