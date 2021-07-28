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28.07.2021 15:38
Рубрика: Власть

Выйти из-за черты: На Урале приняли стратегию борьбы с бедностью

Текст: Светлана Добрынина
Российская газета - Экономика УРФО № 170(8521)
Программу "Снижение уровня бедности в Свердловской области" утвердил глава региона Евгений Куйвашев. К 2030 году количество жителей, имеющих доход ниже прожиточного минимума, должно сократиться почти вдвое - до 5,6 процента (сейчас на грани нищеты балансируют 388 тысяч - 9 процентов жителей региона). На реализацию программы на весь период из федерального, областного и местных бюджетов планируется выделить 334,5 миллиарда рублей - в среднем по 32-35 миллиардов ежегодно.

Стратегия борьбы с бедностью многогранная: это не только социальные выплаты мало­обеспеченным, семьям с детьми, но и стимулирование предпринимательства, снижение уровня безработицы. Подобные программы запущены в нынешнем году во всех регионах УрФО. Вот только стартовые позиции разные, поэтому и подходы к решению проблемы индивидуальны.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Пандемия коронавируса пошатнула благополучие даже традиционно богатых нефтегазовых территорий. Хотя там все же самые оптимистичные показатели: по итогам 2020-го в лидерах, как всегда, ЯНАО. Там лишь пять процентов населения живут за чертой бедности, а отношение средних доходов к стоимости потребительской корзины в два раза выше среднероссийского. Югра также традиционно входит в первую десятку регионов РФ, где у жителей отличные заработки. Но с пятого места рейтинга-2019 регион опустился на две позиции.

Чтобы смягчить удар всемирного локдауна, депутаты Югры весной нынешнего года внесли в окружное законодательство поправки о дополнительных мерах социальной поддержки населения. Власти предусмотрели выделение бюджетных средств на реализацию мероприятий программы социальной адаптации. Их размеры зависят от направления и вида помощи. Она может быть оказана в трудоустройстве, развитии личного подсобного хозяйства (ЛПХ), открытии бизнеса, прохождении профобучения или получении допобразования.

- Сегодня социальный контракт рассматривается как эффективный механизм снижения числа бедных, поскольку задача государства не просто дать людям денег, а помочь им выйти из кризисной ситуации и перейти на самообеспечение. Пандемия только усилила актуальность этой задачи, - пояснила новшества вице-спикер окружного парламента Наталья Западнова.

Но первопроходцем среди регионов УрФО по освоению новых механизмов борьбы с бедностью стала Курганская область. Еще до пандемии по инициативе правительства РФ Зауралье включили в пилотный проект минтруда, направленный на повышение реальных доходов населения. На старте область имела самые плачевные показатели среди регионов округа. Доходы ниже МРОТ получали 170 тысяч человек, средняя зарплата - 29 тысяч руб­лей, уровень бедности зашкаливал за 20 процентов. К 2024 году последний показатель планируется снизить до 8 процентов. Судя по данным рейтинга, тенденция к этому уже заметна, хотя темпы пока невелики.

Фото: iStock
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В рамках пилотного проекта в области отрабатывают технологию выявления бедных семей и заключение с ними социальных конт­рактов. В прошлом году такую поддержку получили около трех тысяч курганцев. С весны нынешнего года по соцконтракту можно получить до 100 тысяч рублей на развитие ЛПХ. Для этого у семьи должен быть свой земельный участок, а бюджетные деньги можно потратить на приобретение поросят, коров, цыплят и прочей живности.

Пилотные проекты преодоления бедности на отдельных территориях запустили в июле нынешнего года в Тюменской облас­ти. Площадками для отработки нового механизма выбраны Ялуторовск и Абатский район.

Прямая речь

Александр Моор, губернатор Тюменской области:

- Снижение бедности - это, на мой взгляд, самый главный интегральный показатель деятельности влас­ти. Потому что если инвестиционные проекты, миллиарды валового регионального оборота, новые рабочие места не трансформируются в итоге в рост доходов граждан и снижение количества бедных, то все это просто работа ради работы. Объективные показатели должны свидетельствовать о том, что жители получают больше доходов и темпы их роста выше инфляции.

В регионах Власть Работа власти Регионы УрФО Прожиточный минимум

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