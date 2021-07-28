На Урале запретили упразднять классы из-за низких результатов ЕГЭ

В Свердловской области чиновники хотели упразднить 10 и 11 классы небольшой школы из-за плохой сдачи экзаменов выпускниками прошлых лет.

Про то, что 10-го класса в школе не будет, девятиклассники нижнесалдинской школы №5 вместе с родителями узнали на последнем звонке. Оказалось, соответствующий приказ управления образования городского округа Нижняя Салда был подписан еще 5 февраля 2021 года. Документ разместили на сайте школы - почему-то в разделе "прием в 1 класс", и он прошел незамеченным.

- Не было ни общего собрания, ни какого-либо уведомления, - жаловались родители на городском сайте.

В сложную ситуацию попали 13 ребят, которые подали заявления о продолжении обучения. Возмущенным родителям назвали причину решения: низкие баллы при сдаче ОГЭ и ЕГЭ в этой школе в прошлые годы. В качестве выхода из ситуации ученикам предложили срочно подыскать колледж или перевестись в Центр образования №7, где в новом учебном году должны открыться два десятых класса.

Проблема в том, что школа №5 расположена в отдаленном от основной части города микрорайоне, общественный транспорт ходит с большими интервалами, а школьных автобусов в Нижней Салде нет. Вот и получается, что до нового места учебы очень не­удобно добираться.

Родители обратились с заявлением в управление образования, написали обращение на имя главы администрации городского округа и, наконец, пожаловались в районную прокуратуру.

Там сочли приказ управления образования, который лишает выпускников 9 класса возможности доучиться в родной школе, несоответствующим требованиям законодательства и опротестовали его.

- По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования обеспечена доступность образования. Управлением образования внесены изменения в приказ от 5 февраля 2021 года, согласно которым принято решение открыть 10-й класс в МБОУ "СОШ № 5", - сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Теперь 10 класс в школе №5 откроется, и ребята будут в нем обучаться по социально-экономичес­кому и естественнонаучному профилям.