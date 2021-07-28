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28.07.2021 14:10
Рубрика: Происшествия

На Урале женщина отсудила 290 тысяч за холодильник с неработающим Wi-Fi

Текст: Юлия Мякишева

В Екатеринбурге суд согласился с доводами горожанки о нарушении потребительских прав во время диагностики неисправного холодильника и взыскал с магазина торговой сети больше 290 тысяч.

Фото: iStock
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Женщина купила бытовую технику за 79 990 рублей, дополнительно оплатила доставку и подъем на этаж за 450 рублей. В процессе использования выявился недостаток - заявленное подключение холодильника к сети Wi-Fi не работало, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Покупательница написала в магазин заявление о проверке качества холодильника и об устранении неполадок. Продавец согласился с требованием, холодильник забрали, но женщина попросила заменить товар на время диагностики другим, на что получила отказ.

После проверки ей сказали, что дефект нельзя устранить. Просьбу женщины вернуть деньги и возместить убытки магазин проигнорировал. Тогда она пошла в суд с иском.

Верх-Исетский районный суд удовлетворил требования частично. С магазина взыскали стоимость товара, убытки, неустойку за нарушение срока исполнения требования потребителя об устранении недостатков - 19 197 рублей, неустойку за нарушение срока возврата денег - 58 392 рубля, штраф в сумме 79 015 рублей и 222 рубля почтовых расходов.

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С решением не согласились ни истица, ни ответчик - они принесли апелляционные жалобы в Свердловский областной суд. Истица была недовольна тем, что суд отказал во взыскании неустойки за то, что ей не предоставили товар на смену. А ответчик посчитал, что женщина злоупотребляет своими правами.

Судебная коллегия же решила, что отказ взыскания неустойки за непредоставление товара действительно неправомерен, поскольку продавец обязан в течение трех дней после заявки безвозмездно предоставлять потребителю аналогичную технику. В итоге областной суд отменил предыдущее решение и взыскал с компании 36 795 рублей, увеличил размер штрафа до 97 412 рублей, а остальную часть решения оставил без изменения.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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