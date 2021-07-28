Разработчики с Урала попали в реестр отечественного ПО

В июле сразу несколько разработчиков Урала, резидентов Сколково, пополнили список отечественных производителей в реестрах, которые ведут минком­связи и минпромторг России. Представители компаний рассказали "РГ", какие меры господдержки нужны отрасли для импортозамещения.

Число запросов на установку отечественного программного обеспечения (ПО) растет, как правило, со стороны госсектора и промпредприятий, говорит руководитель направления департамента инфраструктурных решений Softline Дмитрий Сорокин. Если же в едином ре­естре минкомсвязи российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных нет подходящих вариантов, им разрешено воспользоваться иностранным решением. В конце 2020 года в этом перечне было размещено 7000 программных продуктов. Казалось бы, немало.

- Зависимость от импорта сегодня имеет критичес­кий уровень: 78 процентов российского рынка САЕ (сис­тем инженерного анализа) занимают зарубежные продукты, в том числе в ОПК и других важных отраслях, науке и образовании. Поэтому мы разрабатываем отечественную платформу, которая интегрирует решения местных IT-компаний, - заявляет генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев.

К слову, на международной промышленной выставке "Иннопром" по инициативе госкорпорации создали консорциум разработчиков России. Он обеспечит технологическую независимость отрасли, а платформа объединит поставщиков инженерного ПО и заказчиков. В частности, с участием бизнеса выработают стандарты по установке интерфейсов на российском "железе", обмену данных, обещает замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

Льготы для включенных в реестр компаний и резидентов Сколково позволяют разработчикам сохранять приемлемую стоимость услуг

Потребность налицо, тем более, когда предприятия автоматизируют оборудование и переходят на "цифру". К примеру, сейчас востребованы решения по информбезопасности и биометрии. Недавно в единый реестр радиоэлект­ронной продукции, который находится в ведении минпромторга, правительство включило BioSmart - производителя биометрических приборов из Екатеринбурга. Они идентифицируют людей по лицу, отпечаткам пальцев, венам ладони (последнюю технологию запатентовали в 2016 году).

- Включение в реестр означает, что оборудование, которое производит вендор, и все его компоненты изготовлены местными поставщиками и удовлетворяют требованиям минпромторга. Ключевое преимущество - приоритет при закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также подтверждение качества продукции на высоком уровне. Это увеличит нашу конкурентоспособность на рынке и объем продаж, - считает основатель и директор BioSmart Александр Дремин.

Биометрические системы контроля и управления доступом (СКУД) активно устанавливают в бизнес-центрах и учреждениях госсектора. Не менее востребованы они и в производстве, строительстве, банках и рознице. Однако порог доверия к отечественному продукту еще не пройден. Когда пандемия подстегнула спрос на бесконтактный софт, многие системы были завезены из-за границы и не адаптированы к работе с параметрами россиян.

Кроме внешних данных, разработчики внедряют решения на базе искусственного интеллекта. Так, уральцы изобрели технологию голосового управления складом, с помощью которой можно удаленно передавать команды сотрудникам и обрабатывать заявки. Их программно-аппаратный комплекс Voiceman интегрируют в логистическую цепочку - от сборки до доставки товара, чтобы повысить производительность персонала.

По словам заместителя гендиректора предприятия Александра Бурлюка, цифровой продукт оказался в ре­естре отечественного ПО спустя полгода с момента оформления документов. Заявку возвращали для доработки, и большая часть времени ушла на подготовку инструкции, сайта, внесение исправлений в программу.

Другая компания из Свердловской области - сервис аутсорсинга бухгалтерии и юридической поддержки "Кнопка" - вошла в федеральный перечень раньше. Сейчас она помогает пройти этот путь остальным.

- Прежде всего нужно получить статус IT-компании и изучить все требования. Если она продает российское ПО, ей дают льготы на НДС. Как резидент Сколково мы еще не платим налог на прибыль и имеем низкую ставку по страховым взносам - 7,6 процента. Это позволяет сохранять приемлемую стоимость услуг для наших клиентов - предприятий общепита, торговли, перевозчиков и т. д., - поясняют в пресс-службе компании.

Решение о включении в аккредитованный реестр специалисты принимают в течение 70 дней. Они же готовят методрекомендации по подготовке заявок. К слову, внимание к отечественному ПО усилилось и с вводом ограничений на закупку иностранного оборудования. Это связано не только с защитой критически важных объектов инфраструктуры от зарубежных вендоров, но и совместимостью с действующими системами внутри компании, которые требуют постоянного обновления.

По мнению Дмитрия Сорокина, импортозамещение выгодно и разработчикам, и потребителям, так как изначально учитывает специфику их работы. Для поддержки отрасли государство с бизнесом и научными институтами образует консорциумы по развитию электроники, программного обеспечения, открывает профильные лаборатории. В том числе участники рынка ждут помощи в подготовке квалифицированных кадров.