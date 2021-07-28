Тюменцы предложили выдавать ипотеку через работодателей

Сеть риелторских агентств "Этажи" направила в правительство РФ предложение выдавать ипотеку через работодателей. Предполагается, что компании смогут кредитовать своих сотрудников под низкий процент и с небольшим первоначальным взносом, оформляя закладные на недвижимость. По мнению авторов идеи, для этого необходимо разработать упрощенную систему лицензирования такой деятельности.

- Рынок недвижимости сильно зависит от ипотеки, а любые колебания ставок приводят его в неустойчивое состояние. Ключевая ставка продолжает расти. Со временем это вызовет рост процентов по ипотеке, следовательно, поставит под вопрос доступность жилья для массового покупателя, - пояснил директор "Этажей" Ильдар Хусаинов. - Дополнительные механизмы повышения доступности жилья, в том числе с привлечением заемных средств от работодателей, позволят, с одной стороны, подстегнуть конкуренцию в этом сегменте, с другой - стабильно работающему бизнесу откроют пути для инвестиций в перспективных сотрудников.

Пока обращение рассматривают в федеральном минфине, "РГ" спросила экспертов об отношении к инициативе риелторов? И можно ли ее рассматривать как подталкивание работодателей к созданию кредитно-потребительских кооперативов (КПК) по профессиональному признаку (такая законодательная новелла вступит в силу в октябре)?

- 353-ФЗ о потребительском кредитовании физлиц предусматривает ряд исключений. В частности, работодатель имеет право выдавать своим сотрудникам зай­мы без образования какой-либо финансовой организации на условиях, принятых в компании. Под критерии профессиональной кредитной деятельности это не подпадает, поэтому в создании КПК нет необходимости, - говорит Наталья Мокшина, начальник управления надзора за рынком микрофинансирования Уральского главного управления Банка России.

Александр Соломкин, директор СРО КПК "Кооперативные Финансы" считает, что инициатива, даже если будет принята, не повлияет кардинально ни на рынок потребкредитования, ни на рынок ипотеки.

Работодатель имеет право выдавать сотрудникам займы без образования какой-либо финансовой организации

- Бизнес нацелен на генерирование прибыли. Выдача займов своим сотрудникам - это соци­ально ориентированный подход, но, скорее всего, он не будет массовым. А некоторые компании просто не смогут себе это позволить с учетом текущей экономической ситуации. Нужно ориентироваться в большей степени на профессиональных участ­ников рынка: банки, КПК и т. д., - подчеркнул он.

По итогам первого квартала 2021 года в регионах Большого Урала количество клиентов КПК сократилось на пять процентов - до 100 тысяч человек. Всего было заключено 15 тысяч договоров, что тоже меньше аналогичного периода 2020 года. При этом объем выданных займов, наоборот, вырос на 20 процентов и составил 3,7 миллиарда рублей.