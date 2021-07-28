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28.07.2021 11:18
Рубрика: Власть

Ученые: Освоение Западной Сибири началось еще до походов Ермака

Текст: Елена Панова
Продолжается работа над изданием "Академическая история Югры". Как отмечает заместитель директора по научной работе Института российской истории РАН, заместитель председателя редакционной коллегии по подготовке издания доктор исторических наук Сергей Журавлев, это будет первое изложение прошлого Югры с древних времен и до наших дней. В общей сложности будет издано восемь томов, в которых найдут отражение особенности развития региона в сфере экономики и политики, социальные, а также национальные аспекты. Так, описание жизнедеятельности народов ханты и манси, традиционных жителей Югры, на протяжении столетий является одной из важнейших частей этого издания.
Ханты-Мансийск. Фото: Александр Юрьев/РИА Новости Ханты-Мансийск. Фото: Александр Юрьев/РИА Новости
Ханты-Мансийск. Фото: Александр Юрьев/РИА Новости

Отметим: во многих учебниках приводятся данные о том, что освоение территории Югры началось одновременно с походами Ермака. Тем не менее ученые, основываясь на материалах древних летописей, считают, что это произошло задолго до того, как Ермак обратил свой взор на Сибирь. Многочисленные тому свидетельства историки приведут в "Академической истории Югры".

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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- На самом деле этот процесс действительно начался намного раньше, - говорит Сергей Журавлев. - Югра была очень привлекательной в первую очередь благодаря пушнине, которая распространена в этих краях. Это притягивало сюда и викингов, шедших по Северному морскому пути, и новгородцев, которые проникали сюда с Ладоги, чтобы начать торговлю и постепенно обложить местное население налогами, как было принято в те времена. То есть, если говорить о начальном периоде внешних взаимоотношений с этим регионом: торговых, военных, налоговых, - это, по крайней мере, конец XI - начало XII веков. Я хотел бы еще обратить внимание на то, что территория Югры в тот период представляла большой интерес и для других государств, очень влиятельных в древние времена, например Волжская Булгария. Известно, что северные ответвления Великого шелкового пути доходили до югорской земли, потому что торговые караваны были заинтересованы в местной пушнине. Современные археологические раскопки доказывают, что это был не замкнутый регион. Югра находилась на перекрестье торговых путей и различных интересов.

По словам Сергея Журавлева, территория была включена в титулование великих московских князей примерно на 100 лет раньше походов Ермака. А значит, уже тогда регион официально считался частью Руси.

Как отмечают эксперты, история Югры - уникальный пример, на котором с научной точки зрения можно исследовать, что изменилось в регионе после того, как была открыта "большая нефть", как это повлияло на жизнь и благосостояние местного населения и какие сложности это принесло. Развитие месторождений повлекло за собой запуск большого количества инфраструктурных проектов. Необходимо было строить дороги, избавляться от замкнутости территории, чтобы она была полноценной частью страны. Естественно, превращение округа в 60-е - 70-е годы в один из ведущих регионов страны в экономическом плане привлекло очень большое внимание международной общественности. Это произошло буквально в течение пяти лет: территория, которую никто не воспринимал всерьез как экономический драйвер, вдруг неожиданно стала одной из главных в стране.

- Если рассматривать новейшую историю Югры, началась она в 1953 году, с березовского газового фонтана, - говорит президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, вошедший в состав редакционного совета по подготовке издания "Академическая история Югры". - Были люди, которые вообще не верили, что есть нефть и газ на этой территории. Потом, когда открыли березовский газ, шаимские месторождения, скептики говорили: "Они нас разорят. Себестоимость сибирской нефти будет очень велика". Их прогнозы не сбылись. Для меня история западно-сибирской нефти - это Югра, она была и остается главным нефтедобывающим регионом нашей страны. В 1987 году в Западной Сибири был добыт рекордный максимум - 450 миллионов тонн нефти.

Фото: iStock
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По словам Геннадия Шмаля, работать в этом краю было страшно тяжело. Надо было создавать рабочие коллективы, но жилья не было, детских садов тоже, как и дорог, школ, больниц…

- Начинали на голом месте, с нуля, с колышка, - вспоминает Геннадий Шмаль. - Было непросто. Люди работали на износ, рвали нервы, изнашивали сердца. Начальник "Главтюменнефтегаза" Виктор Муравленко ушел из жизни на 65 году, его главный инженер Николай Дунаев в 40 лет. Сказались физические, психологические нагрузки. Таких темпов освоения региона, которые были в Югре, во всем мире не было. В Сибирь со всей страны ехала молодежь, первопроходцы сначала жили в палатках даже зимой. Но это они построили 13 городов в округе! Хочу, чтобы история Югры была написана объективно и достоверно. Ведь, к сожалению, по естественным причинам люди уходят, остается все меньше тех, кто принимал участие в создании уникального Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. А его сердцевина - это, конечно же, Югра, где вся нефть и добывалась.

Еще одним достоинством многотомного исторического издания ученые считают отражение в нем таких актуальных на сегодняшний день аспектов, как выстраивание толерантных межнациональных отношений.

- Я считаю, что Югра еще с древности является примером того, как люди разной культуры, происхождения, вероисповедания уживались на одной территории, учились жить вместе, понимать друг друга, - говорит Сергей Журавлев. - Это может быть очень важным уроком для решения проблем современной России, так как мы знаем, что в некоторых регионах обстановка, связанная с межнациональными отношениями, не настолько благополучна, как в Югре.

Как отмечают историки, важным моментом, который найдет отражение в издании, является то, как регион вахтовиков, временщиков, по сути, превратился сегодня в место, откуда не хотят уезжать люди, где растет рождаемость.

- В последние десятилетия Югра стала очень привлекательным местом для жизни. Сюда потянулись люди из других регионов. И многие остались, - отмечает Сергей Журавлев. - Мы хотим проанализировать, почему один из самых молодых субъектов страны совершил такой прорыв, почему демографическая ситуация здесь намного более благоприятная, чем в других регионах России. Важно отметить, что в Югру приезжают люди из самых разных уголков, разных национальностей, разного вероисповедания. Автономный округ становится для них второй родиной. Одним из важнейших достижений стало то, что Югре удалось привлечь людей к работе и проживанию в автономном округе на постоянной основе. Это ключевой момент.

К слову, как отмечают создатели "Академической истории Югры", в конце этого года планируется провести Международную научную конференцию, куда приглашены зарубежные ученые, которые в разные годы занимались изучением истории, культуры и традиций Югры.

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