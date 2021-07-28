Уралец выиграл суд с банком из-за отказа от смс-рассылки

Житель Нижнего Тагила через суд взыскал с банка больше 30 тысяч рублей за отказ возвращать деньги за услуги, неиспользованные из-за досрочного погашения кредита услуги.

Тагильчанин заключил договор потребительского кредита с банком весной 2019 года. Также он согласился на дополнительные финансовые услуги: сервис-пакет "Финансовая защита" и "SMS-оповещение", сообщили в Роспотребнадзоре по Свердловской области. Летом того же года уралец досрочно погасил долг и перестал нуждаться в допуслугах, поэтому решил от них отказаться и вернуть деньги за неиспользованную часть пакетов. Банк отказал в возврате денежных средств, обосновав это тем, что потребитель пропустил десятидневный срок для предъявления этого требования.

Тогда мужчина обратился в консультационный пункт по вопросам защиты прав потребителей в Нижнем Тагиле за юридической помощью. Эксперты пришли к выводу, что финансовая организация нарушила статью закона о защите прав потребителей, по которой можно отказаться от договора оказания услуг (статья 32). Специалисты проанализировали документы, подготовили иск о взыскании денежных средств с банка и направили жалобу на организацию в региональный Роспотребнадзор.

В 2020 году суды первой и второй инстанции не усмотрели нарушение прав потребителей и отказывали в удовлетворении требований. В 2021 году специалист консультационного пункта подготовил кассационную жалобу с требованием направить дело на новое рассмотрение, что и было сделано.

1 июня 2021 года суд апелляционной инстанции вынес определение, в котором отменил первоначальное решение и принял новое. Исковые требования потребителя были удовлетворены частично: взыскано более 30 000 рублей и штраф за несоблюдение требований в добровольном порядке.