Уралец заживо закопал знакомого за долг в 500 рублей

Жителю Краснотурьинска предъявили обвинение в жестоком убийстве неприятеля, совершенном несколько лет назад: следствие полагает, что фигурант закопал свою жертву заживо за долг в пять сотен рублей.

В ночь на 3 июля 2016 года обвиняемый со знакомым похитили в Карпинске молодого человека, который задолжал им. Вывезли в лес у поселка Сосновка, где под угрозой расправы заставили рыть себе яму. "Понимая, что потерпевший может сообщить о похищении в органы, сообщники решили убить его. Они избили его, а когда он оказался лежащим на дне ямы, засыпали землей, перекрыв кислород - молодой человек скончался", - рассказал пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.

Мать убитого не сразу спохватилась, когда он пропал: сын собирался устроиться на работу в другой город, незадолго перед исчезновением звонил ей, сказал что едет трудиться на местном заводе.

"10 июля, в день ее рождения, когда сын не позвонил, женщина начала тревожиться. На следующий день она обратилась в полицию. Сыщики угрозыска начали искать его. Но намерение парня уехать жить и работать в другой город и отсутствие данных о том, что он обнаружен мертвым (у матери взяли образец ДНК для сравнения), не позволяли сделать вывод, что молодой человек стал жертвой преступления", - пояснил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Однако разобраться в деталях преступления и выйти на след совершивших его злоумышленников в итоге удалось. Место захоронения истлевших уже останков указал один из сообщников (второй на данный момент уже скончался). Ему предъявлено по статье 126 УК РФ "Похищение" и по статье 105 УК РФ "Убийство". Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного срока.