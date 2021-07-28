В Екатеринбурге детей сняли с поезда из-за сильного отравления

На станцию Екатеринбург-Пассажирский на поезде сообщением Санкт-Петербург - Тюмень прибыли дети с признаками пищевого отравления. Транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента

Поезд прибыл накануне, 27 июля, в 05.30, передает пресс-служба ведомства. Троих несовершеннолетних увезли в больницу.

По предварительной информации ведомства, 18 детей и двое сопровождающих взрослых перед поездкой ели в ресторане отеля в Санкт-Петербурге. Уже будучи в поезде ребята почувствовали себя плохо, некоторых из них врачи забрали из транспорта для оказания медпомощи еще до Екатеринбурга - на станциях Шарья (Костромская область) и Киров. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области взяли в поезде пробы воды и питания.

Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на региональный Минздрав, все дети ехали в Тюмень. В Костромской области с поезда сняли шестерых из них, в Кирове - троих. Остальные добрались до пункта назначения. Госпитализированные в Екатеринбурге - в состоянии средней тяжести, все - жители города.