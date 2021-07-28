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28.07.2021 11:30
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге детей сняли с поезда из-за сильного отравления

Текст: Юлия Мякишева

На станцию Екатеринбург-Пассажирский на поезде сообщением Санкт-Петербург - Тюмень прибыли дети с признаками пищевого отравления. Транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента

В курганском санатории завели дело из-за массового отравления детей

Поезд прибыл накануне, 27 июля, в 05.30, передает пресс-служба ведомства. Троих несовершеннолетних увезли в больницу.

По предварительной информации ведомства, 18 детей и двое сопровождающих взрослых перед поездкой ели в ресторане отеля в Санкт-Петербурге. Уже будучи в поезде ребята почувствовали себя плохо, некоторых из них врачи забрали из транспорта для оказания медпомощи еще до Екатеринбурга - на станциях Шарья (Костромская область) и Киров. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области взяли в поезде пробы воды и питания.

Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на региональный Минздрав, все дети ехали в Тюмень. В Костромской области с поезда сняли шестерых из них, в Кирове - троих. Остальные добрались до пункта назначения. Госпитализированные в Екатеринбурге - в состоянии средней тяжести, все - жители города.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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