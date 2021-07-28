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28.07.2021 08:43
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге магазин заплатит за упавшую на авто вывеску

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)

Екатеринбуржец через суд взыскал с магазина 63 тысячи рублей за упавший на его автомобиль фасад с фирменным логотипом торговой сети.

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Инцидент произошел в июне 2020 года. Мужчина припарковал Nissan X-Trail рядом с продуктовым на Селькоровской. Через какое-то время порыв ветра сорвал со здания часть фасада и обрушил его на машину, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Владелец отправил авто на экспертизу: согласно заключению, сумма восстановительного ремонта составила 54 955 рублей. Сам документ стоил 5800. Мужчина обратился к организации-собственнику торговой точки с претензией о выплате суммы ремонта автомобиля, но ответа не получил и тогда пошел в Чкаловский районный суд.

- Истец просил взыскать ущерб в размере 54 955 рублей, расходы на экспертизу - 5 800 рублей, почтовые расходы - 888 рублей, а также госпошлину - 2 023 рубля. Решением суда первой инстанции исковые требования были удовлетворены в полном объеме. В пользу истца взыскали 63 666 рублей, - говорится в сообщении.

Ответчика решение не устроило, он подал апелляционную жалобу в областной суд, ссылаясь на то, что факт нанесения ущерба вывеской магазина не доказан, также он приложил справку из Уралгидрометцентра.

Судебная коллегия решила, что вред полностью доказан материалами полиции, трасологическим заключением и информацией о том, что сотрудники магазина убирали с земли оторванный фасад и пытались демонтировать слабо закрепленные конструкции.

В справке о погоде зафиксировано, что ветер не достигал скорости 25 метров в секунду. То есть, не был опасным. Так, решение районного суда осталось без изменений.

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В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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