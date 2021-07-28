В Екатеринбурге сняли с рейса пьяных супругов

Ночью 28 июля в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за неадекватного поведения сняли с рейса двух пассажиров.

"В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение, что при посадке на борт, который готовится вылететь в Благовещенск, не пустили на рейс мужчину и женщину", - сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.

Муж и жена - 45-летние жители города в Амурской области - были пьяны и ругались матом. Выяснилось, что алкоголь они пили в кафе в стерильной зоны, пока ждали твой самолет.

Нарушителей спокойствия отвели в дежурную часть, где составили на них протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Супругам назначены административные штрафы в размере тысячи рублей.