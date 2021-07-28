В каких регионах России самые высокие зарплаты

Аналитики назвали российские регионы с самыми высокими зарплатам и, как следствие, наиболее экономически стабильные. Тройку лидеров разделили северные территории и столица.

Согласно материалам исследования Фонда развития гражданского общества, "золото" взяла Чукотка, на втором месте по уровню зарплаты - ЯНАО, на третьем - Москва, где вознаграждение за труд традиционно считается самым существенным по стране. Наверху рейтинга также расположились Магаданская и Сахалинская области, Ненецкий автономный округ, Камчатка, Югра, Якутия и Санкт-Петербург.

При этом по стоимости жизни лидирует Ямал, за ним следует столица и на третьей позиции - Сахалинская область. Помимо них, недешево обходится жить нашим соотечественникам на Чукотке, в Магаданской области, НАО и в Северной столице.

- На первых местах традиционно - промышленно развитые регионы с достаточно высокими ценами на продукцию и большими объемами производства, - цитируют "Известия" главу Фонда Константина Костина. - Аграрные же территории, такие Белгородская область, Татарстан, обычно располагаются во втором десятке.

Костин пояснил, как получается, что стабильное и благополучное положение Москвы не гарантирует ей первое место в рейтингах. По мнению эксперта, динамика реального сектора экономики в других регионах бывает выше: то есть, проще говоря, нефтедобыча побеждает финансовые услуги и торговлю.

Между тем

Самой экономически устойчивой территорией, согласно рейтингу ФорГО, оказался Ямал. За ним идет Чукотка. А на третье позиции - Москва, Ненецкий автономный округ и Сахалинская область. Также в десятку вошли Магаданская область, Югра, Мурманская область и Якутия, Санкт-Петербург, Коми, Красноярский край и Тюменская область.

При расчете во внимание брались такие критерии как стоимость отгруженных товаров в регионах на душу населения, средняя зарплата, прожиточный минимум.