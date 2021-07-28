В Екатеринбурге заметили мужчину с автоматом

Полиция Екатеринбурга проверяет информацию о том, что по микрорайону Мичуринский ходит вооруженный человек.

Видео и фото подозрительного мужчины в черной одежде и с автоматом в руках появились сегодня в соцсетях города. На них видно, что неизвестный ходит по улице, стоит у подъезда и сидит на скамейке. Кроме него на видео нет людей. В одном из роликов женский голос за кадром говорит, что на скамейке этот человек что-то выпил.

В пресс-службе управления МВД по Екатеринбургу "РГ" сказали, что полиция проверяет сообщения о мужчине, подробности случившегося пока неизвестны.