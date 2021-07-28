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28.07.2021 14:50
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге заметили мужчину с автоматом

Текст: Юлия Мякишева

Полиция Екатеринбурга проверяет информацию о том, что по микрорайону Мичуринский ходит вооруженный человек.

Тюменец через балкон залез в квартиру к соседкам и избил их за шум

Видео и фото подозрительного мужчины в черной одежде и с автоматом в руках появились сегодня в соцсетях города. На них видно, что неизвестный ходит по улице, стоит у подъезда и сидит на скамейке. Кроме него на видео нет людей. В одном из роликов женский голос за кадром говорит, что на скамейке этот человек что-то выпил.

В пресс-службе управления МВД по Екатеринбургу "РГ" сказали, что полиция проверяет сообщения о мужчине, подробности случившегося пока неизвестны.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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