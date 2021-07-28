В Тюмени молодой ученый снимет фильм ужасов по своему сценарию

Молодой ученый собирается снять фильм ужасов по своему сценарию.

Эта история началась в пандемию, когда на удаленку перевели образовательные заведения. Доцент кафедры бурения нефтяных и газовых скважин Тюменского индустриального университета Дмит­рий Леонтьев обнаружил, что после занятий со студентами у него остается много времени, ведь не надо ездить в вуз и обратно. Свободными часами распорядился необычно - стал писать рассказы, как говорится, на "ужасные темы", да еще на английском языке. Спустя год с небольшим в творческом багаже Дмитрия - две выпущенные в местном издательстве книги, победа со сценарием на конкурсе в рамках Северо-Кавказского кинофес­тиваля X-KinoFest и приготовления к съемкам короткомет­ражки в заброшенных шахтерских поселках на Кавказе.

- В младших классах я пописывал стихи примерно такого вида: "Ушла зима - пришла весна", - смеется Леонтьев. - Каждую строчку фиксировал в специальной тетрадочке, читал опусы младшей сестре - она пребывала в восторге. К рассказам приступил лишь в прошлом марте. В большую паузу между детскими рифмами и взрослыми книгами отучился в школе, университете, аспирантуре, защитил диссертацию на тему разработки технологий для ликвидации водопритоков в скважинах.

В голове не укладывается: как с такой глубокой научной темы человек вдруг перескакивает на ужастики. Но автор говорит, что мешать нефтяные исследования со страшилками не собирается. Первое - это любимая работа, а второе - просто хобби, причем здесь он интересуется сугубо мистическими вещами, от которых получает адреналин, ту самую остроту, держащую в тонусе. Писать на английском решил, чтобы тренировать языковые способности, а потом подумал, что это будет его фишка.

- Все, что касается творчества, - следствие пандемии, - рассказывает Дмитрий. - Ужасно звучит, не правда ли?! На основе одного рассказа написал сценарий, разослал материал по отечественным киностудиям. К сожалению, ответа не получил, зато познакомился с заслуженным артис­том Южной Осетии, режиссером Спартаком Лагкуевым, который посоветовал заявиться на кавказский кинофестиваль. Там занял первое место. Планируем вместе поработать над короткометражным фильмом ужасов, дальше замахнемся на полный метр. Так, маленькими шажками, придем к успеху.

Герой считает, что для съемок качественного фильма ужасов сумма с кучей нулей не обязательна, как, впрочем, навороченные спецэффекты и сложная компьютерная графика, зато необходим отличный сценарий, толковый режиссер и талантливый оператор.

В летний отпускной сезон Дмитрий Леонтьев завершает третью книгу. Она выйдет, скорее всего, в октябре. Поклонники - круг не так велик, но стабилен - уже ждут, чем их удивит автор, и даже не подозревают, что большинство сюжетов тот придумывает во время прогулок с маленькой дочкой. Пока малышка дремлет в коляске, отец фантазирует и спешно записывает идеи в телефон, чтобы ближе к ночи отправить их в компьютер.