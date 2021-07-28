За два года в России введено почти 1,6 тысячи домов по эскроу-счетам

Застройщик челябинского микрорайона "Вишневая горка" начал переходить на новые механизмы финансирования строительства весной прошлого года. "Мы оттягивали этот переход, опасаясь роста себестоимости строительства из-за необходимости кредитования и банковского процента, - рассказал управляющий компании Андрей Аликин. - Однако плюсы перекрыли минусы".
Во-первых, по словам предпринимателя, резко вырос спрос после снятия рисков для дольщиков - эскроу-счета решили эту проблему.
Во-вторых, проектное финансирование позволило не зависеть от сезонного спроса и вовремя рассчитываться с поставщиками. А это хорошие скидки. В-третьих, бизнес стал более прозрачным, что улучшило всю конъюнктуру рынка.
В-четвертых, когда продажи идут с опережением, на эскроу-счетах образуется профицит средств и банк автоматически снижает ставки по кредиту. Компании Аликина он обходится до 3,4 процента. А это позволяет застройщику вести демократичную ценовую политику.
Как пояснили в челябинском минстрое, к переходу на проектное финансирование в регионе начали готовиться загодя. Еще в 2018 году вели разъяснительную работу, организовали встречи с руководителями строительных компаний и банков. Рассказывали, что новые механизмы помогут избежать дефицита средств и остановки строительства. Так и случилось.
Более тридцати регионов подписали с Фондом ЖКХ соглашение о досрочном выполнении программы по расселению аварийного жилья - не позднее 31 декабря 2023 года, то есть ранее срока. Еще восемь завершат ее в 2022 году.
Среди них - Воронежская область. С 2008 года в регионе переселено 15 тысяч человек из 870 аварийных домов. Это стало возможным благодаря содействию, оказанному Фондом ЖКХ. До конца 2022 года планируется переселить 3,4 тысячи граждан, в том числе и в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".