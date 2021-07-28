За два года в России введено почти 1,6 тысячи домов по эскроу-счетам

За два года после перехода на новые правила долевого строительства в России введено почти 1,6 тысячи многоквартирных домов по эскроу-счетам. Сумма средств граждан на них достигла двух триллионов рублей, что больше, чем задолженность застройщиков. Это позволяет банкам устанавливать пониженные ставки по проектному финансированию.

Застройщик челябинского микрорайона "Вишневая горка" начал переходить на новые механизмы финансирования строительства весной прошлого года. "Мы оттягивали этот переход, опасаясь роста себестоимости строительства из-за необходимости кредитования и банковского процента, - рассказал управляющий компании Андрей Аликин. - Однако плюсы перекрыли минусы".

Во-первых, по словам предпринимателя, резко вырос спрос после снятия рисков для дольщиков - эскроу-счета решили эту проблему.

Во-вторых, проектное финансирование позволило не зависеть от сезонного спроса и вовремя рассчитываться с поставщиками. А это хорошие скидки. В-третьих, бизнес стал более прозрачным, что улучшило всю конъюнктуру рынка.

В-четвертых, когда продажи идут с опережением, на эскроу-счетах образуется профицит средств и банк автоматически снижает ставки по кредиту. Компании Аликина он обходится до 3,4 процента. А это позволяет застройщику вести демократичную ценовую политику.

Как пояснили в челябинском минстрое, к переходу на проектное финансирование в регионе начали готовиться загодя. Еще в 2018 году вели разъяснительную работу, организовали встречи с руководителями строительных компаний и банков. Рассказывали, что новые механизмы помогут избежать дефицита средств и остановки строительства. Так и случилось.

Переселят раньше срока

Более тридцати регионов подписали с Фондом ЖКХ соглашение о досрочном выполнении программы по расселению аварийного жилья - не позднее 31 декабря 2023 года, то есть ранее срока. Еще восемь завершат ее в 2022 году.

Среди них - Воронежская область. С 2008 года в регионе переселено 15 тысяч человек из 870 аварийных домов. Это стало возможным благодаря содействию, оказанному Фондом ЖКХ. До конца 2022 года планируется переселить 3,4 тысячи граждан, в том числе и в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".