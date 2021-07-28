В Челябинске задержали женщину, делавшую "закладки" вместе с ребенком

В Челябинске по подозрению в торговле наркотиками задержана молодая женщина, которая делала "закладки" во дворах вместе со своей дочерью. Сразу после задержания ребенка передали близким родственникам, сообщили в ГУ МВД региона.

Инцидент с задержанием матери и ребенка попал на видео, появившемся в соцсетях. На нем двое мужчин в штатском сопровождают женщину к машине, взяв ее под руки с обеих сторон. А следом за ними бежит маленькая девочка.

Как пояснили в полицейском главке региона, задержанная подозревается в сбыте наркотических средств путем "закладок" во дворах жилых домов.

- В ходе досмотра оперативники изъяли у нее пять свертков с наркотическим веществом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона. - Женщина уже показала тайники во дворах. В это время ребенок находился вместе с ней.

После задержания матери девочку передали родственникам. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.