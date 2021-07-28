РФ и США могут привлечь к соглашениям по вооружениям Британию и Францию

России и США придется привлекать новых участников к договоренностям по контролю над вооружениями, в приоритете Британия и Франция. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"В долгосрочной перспективе не удастся обойти вопрос о расширении состава участников договоренностей по контролю над вооружениями. Наиболее приоритетным представляется вовлечение Великобритании и Франции. Они плотно координируют с Вашингтоном политику в военной ядерной сфере в рамках союзничества по НАТО", - цитирует Антонова РИА Новости.

От также отметил, что особенно этот вопрос актуален в свете недавнего решения британских властей увеличить максимальный уровень ядерных боезарядов на 40%, до 260 единиц.

Напомним, соглашение СНВ-3 между РФ и США ограничивает число развернутых ядерных боезарядов до 1550 у каждой стороны, но не касается ядерного арсенала союзников Вашингтона.