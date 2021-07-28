РФ и США обсудили перспективы контроля над вооружениями

Россия и США на консультациях по стратегической стабильности в Женеве обсудили перспективы контроля над вооружениями и меры по снижению рисков. Об этом заявили в МИД РФ.

"В соответствии с поручением президентов двух стран было проведено комплексное обсуждение подходов сторон к поддержанию стратегической стабильности, перспективам контроля над вооружениями и мерам по снижению рисков. Были затронуты различные аспекты дальнейшего развития взаимодействия по указанной тематике", - говорится в заявлении ведомства по итогам встречи.

Первый в этому году очный раунд консультаций Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности состоялся в постоянном представительстве США при женевской штаб-квартире ООН. Российскую делегацию возглавил замглавы МИД Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.