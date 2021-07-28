Россия сожалеет о решении ФРГ приостановить мероприятия "Петербургского диалога"

Россия глубоко сожалеет в связи с решением германской стороны приостановить мероприятия в рамках "Петербургского диалога". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что правление форума общественности "Петербургский диалог" с германской стороны отказалось от проведения расширенного заседания правления 8-9 июля в Москве в связи с решением Генпрокуратуры РФ признать нежелательными три неправительственных организации из ФРГ.

"Это один из немногих открытых каналов диалога между нашими двумя странами, - объяснил сожаление российской стороны по этому поводу Дмитрий Песков. - Мы очень высоко его ценим".

Он подчеркнул, что в России по-прежнему открыты для взаимодействия и рассчитывают на продолжение контактов с германскими коллегами.

Песков добавил, что признание нежелательными на территории РФ деятельности трех германских НПО не остановило бы работу форума. "Всего в диалоге занято около 20 организаций, - отметил он. - Поэтому, конечно, объявление нежелательными трех вряд ли может де-факто каким-то образом заблокировать работу "Петербургского диалога".