Рябков: Консультации в Женеве показали потенциал для сближения позиций с США

Российско-американские консультации по стратегической стабильности, которые прошли накануне в Женеве, продемонстрировали потенциал для сближения позиций Москвы и Вашингтона. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Когда мы провели сегодняшнюю сессию в Женеве, мы убедились, что есть фокусировка на том, где все-таки могут появиться области для сближения позиций и в идеале - точки соприкосновения", - цитирует Рябкова ТАСС.

Первый в этому году очный раунд консультаций Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности состоялся в постоянном представительстве США при женевской штаб-квартире ООН. Российскую делегацию возглавил замглавы МИД Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.