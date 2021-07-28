Россельхознадзор отменил запрет на поставки табачного сырья из Бразилии

Россельхознадзор решил отменить временные ограничения на поставки табачного сырья из Бразилии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Россельхознадзор счел возможным с 28 июля 2021 года под гарантии Национальной организации по карантину и защите растений (НОКЗР) Бразилии о принятии исчерпывающих фитосанитарных мер возобновить поставки в Россию табачного сырья и табачных отходов (код ТН ВЭД ЕАЭС 2401) из этой страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято по итогам переговоров с представителями Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии, которые прошли 23 июля.

Кроме того, Россельхознадзор ведет переговоры с компетентными службами Индии, ЮАР, Танзании и Малави, по результатам которых будет рассмотрен опрос о возможности снятия запрета на поставки табачного сырья.

В ведомстве напомнили, что среди основных поставщиков табачного сырья в России остаются Бельгия, Зимбабве, Мозамбик, Турция, Великобритания и Азербайджан.