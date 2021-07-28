Россия может начать поставлять беспилотники на экспорт

Компания "Кронштадт" совместно с АО "Рособоронэкспорт" на прошедшем Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021) провели переговоры по поставкам комплекса беспилотных летательных аппаратов "Орион-Э" с делегациями из 13 стран, среди которых государства СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.

На статической экспозиции авиасалона МАКС-2021 "Кронштадт" представил разведывательно-ударный комплекс с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета "Орион-Э" в новой модификации, со спутниковым каналом передачи данных, а также беспилотный летательный аппарат радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД".

Представители потенциальных заказчиков проявили большой интерес к новым техническим возможностям беспилотника "Орион-Э" и выразили намерение начать сотрудничество по более крупным комплексам, беспилотным аппаратам "Гелиос-РЛД" и "Гром".

"МАКС-2021 запомнится нам необычайно высоким интересом к комплексу "Орион-Э" со стороны зарубежных заказчиков. Впервые в течение выставки мы провели переговоры с рекордно большим количеством зарубежных представителей, среди которых были как традиционные заказчики, так и совершенно новые, выразившие заинтересованность в поставках комплексов в самое ближайшее время. Помимо этого, многие выразили намерение начать сотрудничество и по другим нашим разработкам", - пояснил гендиректор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков.