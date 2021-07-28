Россия отпраздновала День крещения Руси

День крещения Руси вот уже 11-й год традиционно празднуется 28 июля (в день памяти святого князя Владимира) как государственный праздник в России, на Украине и в Беларуси.

Ровно в полдень во всех храмах и монастырях на территории России прозвучал колокольный звон "Слава Тебе, Боже!". Но традиционный для праздника крестный ход в этом году в Москве не состоялся из-за эпидемии коронавируса.

- Сегодня великий праздник - мы вспоминаем событие, которое радикально изменило жизнь наших далеких предков. 1033 года назад в Киеве, Матери городов русских, по изволению великого князя Владимира были крещены киевляне, а затем и вся Русь, сказал патриарх Кирилл, служивший Божественную литургию в Александро-Невском скиту близ Переделкина.

Помимо глубокого религиозного и духовного смысла, это событие, по словам Патриарха, имело и большое историческое значение. Крещение изменило мировоззрение, личную и общественную нравственность, дало человеку силу с Божией помощью изменяться к лучшему.

Кончилось время идолов - ложных богов и темной языческой страницы истории. "Свет Евангелия, идеалы христианства стали постепенно, но реально входить в ткань народной жизни, меняя не только мировоззрение, но и нравственность, сам стиль общения людей, - сказал Патриарх в проповеди. - Там, где раньше была только жестокость, появились сострадание и любовь". Эта перемена, по словам патриарха, по своему значению превосходит все последующие радикальные перемены в нашей истории. Открылась новая, христианская эра в жизни народа.

По словам Патриарха, по поводу отказа наших предков от идолов напрашиваются современные аналогии: "А чему сегодня поклоняются люди?" Среди новых идолов - то идеологии, то определенные вкусы и стиль поведения. "Например, формируется некий образ человека, главная ценность которого заключается не в любви, не в радости душевной, не в чистоте помыслов и жизни, а в силе" - сказал Патриарх.

Идолопоклонство, по его мнению, никуда не делось, и борьба с идолами остается актуальной. Каждый, в том числе христианин, должен, наверное, задать себе вопрос: а не поклоняется ли он каким-то идолам, языческим божкам, внимание к которым оттесняет на периферию подлинную спасительную веру в Бога?

Крещение изменило мировоззрение людей, личную и общественную жизнь

- Дай Бог, чтобы и мы, люди XXI века, могли освободиться от влияния ложных богов, тех идолов, поклонение которым несет смерть душе и нередко болезни нашему телу, - сказал Патриарх.

Патриарх Кирилл поздравил с праздником президента России Владимира Путина. День памяти святого князя Владимира - день его именин, и Патриарх пожелал главе государства здоровья и помощи Божией на президентском посту, поблагодарив его за "неизменное внимание к служению Русской церкви и личное содействие осуществлению социально значимых начинаний духовенства и православных сограждан".

В Киеве в честь праздника прошел крестный ход. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) заявила, что в крестном ходе накануне Дня крещения Руси в Киеве приняли участие 350 тысяч человек, это в шесть раз больше озвученных полицией цифр.

Справка "РГ"

Крещение Руси состоялось в 988 году 28 июля в православном церковном календаре - день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. В этот день в Церкви звучит колокольный звон и проводят крестные ходы.