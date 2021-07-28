Российские банки увеличили объем выдачи кредитных карт на 50%

Российские банки в первом полугодии 2021 года выдали 6,9 млн кредитных карт, что на 50% превышает показатели января-июня 2020 года. Об этом говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

"Максимальное количество кредитных карт банки выдавали в первой половине 2019 года. Сейчас банки вернулись к этому уровню с единственным отличием: они выдают больше кредиток с лимитом до 50 тысяч рублей, но меньше с лимитом свыше 90 тысяч рублей. Таким образом, снизился средний размер одобренного кредитного лимита и, соответственно, объемы кредитования", - заявил гендиректор ОКБ Артур Александрович.

По данным бюро, объем лимитов по кредиткам в первом полугодии 2021 года превысил 480 млрд рублей. Средний кредитный лимит на одного заемщика составил почти 70 тысяч рублей.