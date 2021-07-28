Российские поликлиники оформят в едином стиле

Для государственных поликлиник разработают единый бренд, говорится в материале на сайте минздрава. Отмечается, что рекомендации по созданию "единого облика" уже готовятся. Как пояснили в министерстве, в них пропишут, например, какая мебель должна стоять, в какие цвета могут быть покрашены стены, а также задокументируют правила обслуживания пациентов, в том числе - особенности их маршрутизации.

По словам первого замминистра здравоохранения Виктора Фисенко, в рекомендациях будет прописано все, что должно помочь в создании новой идеологии первичной помощи. "Принципиально важно, чтобы у нас были не только стройки, ремонты, закупка железа, транспорта и так далее. Мы должны понимать, что у нас должна поменяться идеология в первичном звене", - сказал он.

Фисенко подчеркнул, что переформатирование идеологии также включает снятие с врачей административной функции. Ее передадут среднему медперсоналу, чьи полномочия будут расширены, а также немедицинскому персоналу. Благодаря этому доктора смогут больше времени уделять пациентам. Он также отметил, что на модернизацию инфраструктуры поликлиник планируется направить 550 млрд рублей до 2025 года.

"Единый облик" поликлиник создается в рамках программы "Модернизации первичного звена здравоохранения", которую запустили 1 января 2021 года. Она направлена на повышение доступности и качества первичной медицины.