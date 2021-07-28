Российский дебют вошел в конкурсную программу кинофестиваля в Сан-Себастьяне

Дебютный фильм Лены Ланских "Ничья" (рабочее название картины - "Крошка") - в конкурсной программе "Новые режиссеры" (New Directors) 69-го международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, который пройдет в Испании с 17 по 25 сентября.

По сюжету 14-летняя Вика живет в маленьком уральском городе, собирает ягоду на болотах, помогает маме торговать на продуктовом рынке и танцует в школьном кружке хореографии. А еще у нее есть... ребенок, о котором никто не должен знать.

Картина произведена кинокомпанией СТВ при поддержке Министерства Культуры. Продюсеры фильма Сергей Сельянов и Наталья Дрозд, а в российский прокат его выпустит компания Sony Pictures. Художник-постановщик фильма - сын известного режиссера Алексея Балабанова - Петр Балабанов. В ролях: Анастасия Струкова, Ольга Малахова, Иван Ивашов, Вячеслав Баранов, Владимир Шабельников, Татьяна Тихменева и другие.

"Дебют - это всегда очень ответственно. Мы рады за Лену Ланских, ее профессиональный старт в большом кино, безусловно, удался! Сан-Себастьан - это прекрасное начало режиссерского пути", - говорит продюсер Наталья Дрозд.

Тем временем

Перед кинофестивалями в Венеции и Сан-Себестьяне и после киносмотра в Локарно в этом году, 28 августа, начинается кинофестиваль в Иерусалиме. В его конкурсе есть фильм, к которому Россия имеет самое непосредственное отношение. Напомним, что в 2019-й году прошел первый питчинг в Минкульте миноритарного участия фильмов из России, которые будут сделаны совместно со странами входящими в Европейскую конвенцию. Тот самый, где было "Купе номер 6" Юхо Куосманена - Гран-При Каннского кинофестиваля 2021. Фильм "Оставь печаль свою" (режиссер Том Шовал) спродюсирован немецкими и израильскими кинематографистами. А сопродюсерами стали Алехандро Гонсалес Иньярриту (учитель Тода Шовала) и наши Наталья Мокрицкая и Мила Розанова. Главную роль в картине исполнила обладательница премии "Оскар" за фильм "Артист" Беренис Бижо. Мировая премьера фильма "Оставь печаль свою" - в конкурсе Иерусалимского кинофестиваля.

Главная героиня фильма - француженка Альма (Беренис Бежо) - молодая вдова, живущая одна на огромной вилле, расположенной на окраине Тель Авива. Ее муж-миллионер погиб в автокатастрофе. В поисках нового смысла жизни Альма начинает заниматься благотворительностью, превратив свой роскошный дом в приют для многочисленных окрестных бедняков. В основном, это евреи-иммигранты, многие из них из России, есть и те, что приехали из Европы и Ближнего Востока. Современный Израиль, как новый Вавилон: смешение культур и языков. Но именно русский язык звучит здесь чаще других.