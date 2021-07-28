Росстат: Реальные доходы россиян выросли впервые с начала пандемии

Во втором квартале реальные располагаемые доходы россиян выросли в годовом выражении на 6,8% - впервые с начала пандемии. Об этом говорится в докладе Росстата о социально-экономической ситуации.

Были скорректированы и данные за прошлый квартал - согласно новой оценке, в годовом выражении спад составил не 3,6%, как сообщалось ранее, а 3,7%. Также уточнены данные по итогам прошлого года. В 2020 году положительная динамика наблюдалась только в первом квартале - на 1,9%. Во втором квартале наблюдался максимальный спад - на 7,1%.

Этот показатель отражает доходы россиян, оставшиеся после уплаты обязательных взносов и поправки на инфляцию. Во втором квартале текущего года ожидался рост на основе низкой базы второго квартала 2020 года.

Ранее вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что располагаемые доходы россиян растут на 3%. Он отметил, что меры, принятые в прошлом и в этом году позволили сбить инфляционную волну, и, хотя пока она остается высокой, к концу года ожидается заметное снижение.