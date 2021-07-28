По оценкам экспертов, МАКС-2021 стал по-настоящему масштабным, богатым на премьеры и продуктивным для отраслевого сообщества.

"Ростех" представил на авиасалоне около 500 образцов продукции, в том числе 50 новинок - самолеты, вертолеты, БПЛА, авионику, двигатели и многое другое. В их числе новый тактический самолет "Сухого" Checkmate, презентация которого стала событием мирового масштаба. Результаты авиасалона превысили все ожидания.

Эмоций добавила интрига с новейшим истребителем-невидимкой Checkmate. Даже ушлые журналисты до последнего только гадали, что за "шахматный конь" скрывается под черным чехлом. Как говорят ученые авторитеты, в названии машины отражена философия проекта: новый самолет - этакая легкая "конница", способная совершать неожиданные ходы и решать ход партии.

Во время презентации Checkmate ("Шах и мат") был озвучен ряд характеристик этой новейшей машины. Самолет может оснащаться пятью ракетами класса "воздух - воздух". Его скорость составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км. Он может нести полный спектр вооружений номенклатуры авиационных средств поражения, которыми оснащается истребитель пятого поколения Су-57.

Одной из самых ярких российских новинок стал МС-21-310 с российским двигателем ПД-14. Когда он поднялся в небо, оставалось только аплодировать: на такие воздушные маневры выводили воздушную махину моторы, полностью созданные в нашей стране. Как рассказали специалисты, опыт, полученный при разработке отечественного движка для МС-21, планируется в полной мере применить и в следующем проекте - двигателе ПД-35. Сегодня более 80 процентов комплектующих МС-21-300 производится в России. Ожидается, что в 2023 году лайнер - один из флагманов импортозамещения - взлетит уже с отечественными композитными крыльями. В ближайшие десять лет самолет сможет составить серьезную конкуренцию компаниям Airbus и Boeing. Речь идет не только о внутренних маршрутах, но и международных направлениях.

Мировые нормы и стандарты к новой авиационной технике резко ужесточились, мы идем к экологичности

Долгожданной премьерой МАКС-2021 стал легкий самолет ЛМС-901 "Байкал". Замена работяге малой авиации - легендарного Ан-2. Эта машина как универсальный и надежный связной: он создан для решения проблемы транспортной доступности отдаленных российских регионов. Включая территории Арктики: специальные "Байкалы" на лыжах и поплавках там - самое оно.

Показали российские конструкторы и еще одного "связного" - новый турбовинтовой Ил-114-300. Этот региональщик придет на смену Ан-24 и Ан-26 и станет альтернативой импортным аналогам. Его тоже очень ждут в Сибири, на Дальнем Востоке и в северных регионах.

Специалисты утверждают: какой будет гражданская авиация завтра, определяют супертехнологии. И они тоже были в полной мере представлены в Жуковском. Мировые нормы и стандарты к новой авиационной технике резко ужесточились. По словам генерального директора Национального исследовательского центра "Институт им. Н.Е. Жуковского", доктора технических наук Андрея Дутова, мы прежде всего идем к экологичности. Есть требование Международной организации гражданской авиации (ИКАО): после 2030 года выбросы СО 2 при полетах самолетов должны быть уменьшены на 80 процентов. Снижение шума от летательных аппаратов - на 50 процентов. Четко прописана еще одна важнейшая цель, связанная с безопасностью полетов, - ноль погибших. Это три принципиальных показателя. А чтобы их добиться, нужны новые технологии.

Прежде всего, что касается двигателей, - это электричество. На МАКСе была представлена летающая лаборатория на базе Як-40 с первым в мире электрическим авиадвигателем на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт. И это настоящий прорыв. Если не вдаваться в подробности, то в носовой части самолета установлен воздушный винт, который приводится в движение электродвигателем. В основе технологии лежат сверхпроводящие материалы обмоток. Они находятся в состоянии 77 градусов по Кельвину, внутри - жидкий азот, благодаря чему сопротивление на этих обмотках "нулевое". Это позволяет реализовывать огромные мощности при сравнительно небольших размерах. И здесь мы опережаем мир где-то на 2-3 года, потому что подобный подход еще никто не демонстрировал и такие технологии не показывал.

Летающая лаборатория, простите за тавтологию, вовсю летала на авиасалоне. И летала отлично. Ученые надеются, что к 2026-2027 году получат полностью весь набор технологий, который позволит создать к 2030 году региональный самолет на гибридной схеме. Но они намерены идти еще дальше, а именно использовать в двигателе в качестве хладагента не азот, а сжиженный водород, который будет и топливом. И он фактически вообще не дает никаких выбросов. Это еще более сложная схема - она годится для больших самолетов, для дальней авиации. Однако это уже перспектива 2035 года и дальше.

Огромное внимание было привлечено к демонстратору модели сверхзвукового пассажирского самолета. Специалисты утверждают: теоретически такую машину сделать не так сложно. Все знания, которые можно реализовать в качестве технологий, на сегодняшний день есть. Кроме борьбы со звуковым ударом, который весьма негативно воздействует и на человека, и на все живое, и на окружающую среду. Сейчас норм по звуковому удару в рамках ИКАО пока нет. Наши специалисты участвуют в их разработке. Создание демонстратора "Стриж" - первый серьезный шаг в этом направлении. И его делает Россия.

В создании сверхлегких самолетов "Сигма" используются самые современные технологии. Фото: Сергей Куксин

Работу над проектом второго поколения СПС ведут специалисты Научного центра мирового уровня "Сверхзвук". Сейчас перед ними стоит непростая задача: необходимо решить целый спектр физико-технических вопросов - от создания силовой установки до улучшения весовых характеристик пассажирского сверхзвуковика нового поколения. Он должен быть не только экологичным, но и экономически выгодным. Над решением этих вопросов совместно работают специалисты пяти лабораторий центра. Настолько масштабные научные работы ранее не проводились: перейти к конструкторской работе планируется после достижения 6-го уровня технологической готовности.

Технологии, демонстрируемые на первых отечественных "электросамолетах", являются перспективными для всей авиаотрасли

"К 2025 году будет создана научная инфраструктура мирового уровня, параллельно ведется разработка демонстратора - опытного образца, прототипа. Он будет готов в 2024 году, после двух лет испытаний мы приступим к созданию полноценного судна. К 2035 году планируется наладить выпуск сверхзвуковых пассажирских самолетов для бизнес-авиации. Следующий шаг - пассажирские перевозки", - рассказал Кирилл Сыпало, генеральный директор ФГУП "ЦАГИ", член-корреспондент РАН.

Уровень безопасности полетов должен соответствовать показателям перспективных гражданских самолетов. Ученые НЦМУ "Сверхзвук" планируют разработать инновационные системы управления, которые снизят количество возможных ошибок пилота в четыре раза. В будущем одного из пилотов заменит искусственный интеллект и будет создано единое информационное управляющее поле. Новые решения позволят, к примеру, формировать прогноз развития траектории, что вдвое снизит вероятность неверного решения пилотов.

Для разработки двигателя с низким уровнем звукового удара будет создана особая лаборатория. Подобных площадок в России ранее не было, в мире их всего две. Полученные в ходе испытаний данные имеют общемировое значение - они помогут ИКАО принять нормы по звуковому удару.

Что еще интересно? Остекления в кабине пилота сверхзвуковика не будет. Все внешние источники информации - телевизионные, инфракрасные, радиоэлектронные и т.д. - выводятся на компьютеры. Будет исключительно техническое зрение, которое принципиально лучше, чем глаз человека.

Активный интерес посетителей и участников авиасалона вызвал сверхлегкий пилотируемый самолет "Сигма-4" с полностью электрической силовой установкой. Представленные технологии, демонстрируемые нами на первых отечественных "электросамолетах", являются перспективными для будущего всей авиаотрасли, которая крайне заинтересована в выполнении жестких экологических требований и снижении издержек.

По ряду направлений, в частности, использованию высокотемпературных сверхпроводников, Россия не только не отстает от зарубежных стран, но и опережает их, - уверен генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) Михаил Гордин.

Еще одна премьера международного авиационного салона - вертолет "Ансат-М". Впервые поднявшийся в небо в 2020 году, он получил увеличенные топливные баки. Эта "вертушка" разрабатывалась специально для туризма. Может нести груз до 3,8 тонны и без дозаправки преодолевать 800 км. Что очень важно: если плохая видимость, то новая авионика и автопилот обеспечат машине возможность выполнять полеты по приборам.

Мы увидели и новый вертолет Ка-62. Уже осенью должны завершиться его испытания. Как говорят эксперты, в ближайшее время должна появиться военная модификация, но основная модель разрабатывалась как многоцелевая машина для выполнения самых разных заданий вне зависимости от условий.

Вопрос ребром

Какие прогнозы делают ученые по развитию малой авиации? Каким они видят модельный ряд самолетов, облики?

Вот что сказал "РГ" генеральный директор Национального исследовательского центра "Институт им. Н.Е. Жуковского" Андрей Дутов:

- Я бы начал не с модельного ряда, а с постановки задач. Есть региональная политика страны, которая решает триединую задачу, необходимую для обеспечения транспортными услугами население Российской Федерации: безопасность границ, транспортная доступность территории и подвижность населения. Очень характерный пример. Сейчас Европа активно занимается электрическими самолетами, где они полностью будут летать на аккумуляторах. Не так, как мы делаем гибридный двигатель, а именно аккумуляторы. Почему? Да потому что расстояние в Европе, необходимое для перелета, - 200-500 км. А нам нужно уже начинать с тысячи. Аккумулятор не дает возможности лететь на тысячу, а вот "гибрид" - дает. И мы занимаемся именно гибридным двигателем, потому что понимаем: это отвечает именно нашим, российским интересам.

На нынешнем МАКСе был представлен самолет "Байкал", который идет на замену Ан-2. Здесь главное - вопрос безопасности, и я бы даже сказал - дешевизны. Задача - обеспечить массовое производство дешевой техники высокой надежности, чтобы она могла обеспечить транспортную доступность удаленных районов России.

Между тем

Аналитики ОАК представили новый долгосрочный прогноз рынка самолетов гражданской авиации "Обзор рынка 2021-2040", который учитывает существенные изменения в отрасли, происходящие на фоне пандемии COVID-19.

Согласно прогнозу ОАК, в ближайшие двадцать лет среднегодовые темпы роста мирового пассажирооборота составят 9,0% (с учетом итогов 2020 г.). Суммарный спрос на новые пассажирские самолеты вместимостью от 30 кресел за двадцатилетний период оценивается в 38,1 тыс. воздушных судов (ВС). В сегменте узкофюзеляжных самолетов ожидается поставка 27,1 тыс. ВС. При этом основу ожидаемого спроса составят узкофюзеляжные самолеты вместимостью 166-200 кресел (сегмент МС-21-300/310) в количестве 17,7 тыс. ВС, или 46% от всего мирового спроса на новые пассажирские самолеты. В сегментах широкофюзеляжных, региональных реактивных и турбовинтовых самолетов расчетный спрос составит 5,6 тыс., 3,6 тыс. и 1,8 тыс. ВС соответственно.

Прогноз был представлен на конференции "Рынки будущего", проведенной Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в Госкорпорацию "Ростех") в рамках авиасалона МАКС-2021. Основной темой обсуждения стали новые вызовы, тенденции и возможности на рынке гражданской авиации, которые могут существенно повлиять на деятельность российского авиастроения и необходимые ответные действия отрасли.