Ростуризм посоветовал отдыхающим в Анталье не покидать отели

Российским туристам, которые сейчас отдыхают в турецкой Анталье, рекомендуется не покидать территорию отелей, пока ситуация с лесными пожарами не нормализуется. Об этом сообщили в Ростуризме.

В лесном массиве близ города Манавгату произошел крупнейший пожар, с которым сталкивались на этой территории. Из-за ветра огонь быстро распространился, сейчас на месте работают пожарные.

Местные власти сообщали о более чем 50 пострадавших, а также подчеркивали, что пожар не представляет опасности для туристических объектов. Однако были эвакуированы жители шести кварталов, наиболее близких к лесу.

Ростуризм рекомендовал россиянам, находящимся в Анталье, не покидать отели. В Генконсульстве РФ рассказали ТАСС, что жалоб от российских туристов не поступало, все экскурсии в этом районе пока приостановлены.