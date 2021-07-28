S7 запустит новый лоукостер

Авиакомпания S7 запустит новую компанию - лоукостер, ориентированную на межрегиональные перелеты, заявила журналистам акционер S7 Group Татьяна Филева.

Создается новая авиакомпания -лоукостер. Это будет совершенно новый бизнес, пояснила Филева. Название новой авиакомпании пока не разглашается.

По словам Филевой, планируется закупить 24 самолета Airbus 320 neo. Первый самолёт должен отправиться в рейс в июле 2022 года. Самолеты берутся в лизинг. Инвестиции составят 2,5 - 3 млрд рублей.

Авиакомпания будет ориентирована на межрегиональные перелеты минуя Москву и Санкт-Петербург. Снижать стоимость авиабилетов авиакомпания рассчитывает за счет поиска выгодных ставок аэропортов. Сейчас идут переговоры. В перечень городов могут войти Омск, Новосибирск, Челябинск, Казань, где существует спрос на низкобюджетные перелёты, отметила представитель S7.